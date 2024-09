Sergio Pérez reed vorige week een sterke race in Azerbeidzjan. Helaas eindigde hij zijn weekend in de muur na een ongelukkige crash met Carlos Sainz. Volgens de Mexicaan was hij weer gefocust in Bakoe en kon hij zich opnieuw concentreren op het racen. Teamgenoot Max Verstappen had het minder voor de wind – “Misschien is hij nu niet gefocust?”, vroeg Pérez zich lachend af.

Een opvallend sterke prestatie van Sergio Pérez – de Red Bull-coureur vocht na een lange reeks van matige Grands Prix voor het podium in Azerbeidzjan. In de aanloop naar de GP van Singapore werd hem gevraagd wat er is veranderd. “Ik was gefocust”, legde Checo uit. “Ik was niet afgeleid en dacht aan niets anders dan racen. Mensen hebben heel vaak geroepen dat ik me niet kon focussen en dat ik te veel met andere dingen bezig was. Ik denk dat dat vooral verbeterd is.”

Pérez versus Verstappen

Pérez’ teamgenoot Max Verstappen had een uitdagender weekend in Bakoe. De Nederlander kwam niet verder dan de vijfde plek en werd nota bene ook nog ingehaald door titelrivaal Lando Norris. “Misschien is hij nu niet gefocust”, grapte Pérez. “Ik heb het ook allemaal doorgemaakt. Ik denk dat het duidelijk is dat Red Bull op dit moment een probleem heeft. We moeten ons gewoon concentreren en proberen het beste uit de auto te halen. Gelukkig was er ook genoeg positiefs te benoemen in Bakoe.”

“Als we hier kunnen laten zien dat we van onze fouten geleerd hebben, is dat een enorme opsteker voor het team”, vervolgde Pérez, met het oog op de aanstaande GP in Singapore. “Het is een heel belangrijk weekend voor ons – we moeten zien te bevestigen dat we in Bakoe de juiste stappen hebben genomen. Het kan nog steeds een goed seizoen voor ons worden; we hebben nog een paar races te gaan.”

