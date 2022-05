Het was geen gemakkelijke vrijdag in Monaco voor Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell klaagden opnieuw flink over het gestuiter van de W13, al helpt het dan niet dat het een stratencircuit is: “Dit is het hobbeligste circuit waar ik ooit heb gereden”, aldus Hamilton.

Waar Mercedes in Miami en Barcelona sterk oogde op de vrijdag, was dat in Monaco weer een stuk minder. George Russell sloot de dag met de zesde tijd af, maar teamgenoot Lewis Hamilton worstelde meer en kwam slechts tot een twaalfde tijd in de tweede vrije training. Het regende bovendien klachten op de boordradio van beide coureurs, die opnieuw last hadden van het gestuiter van de W13 op het stratencircuit.

“Het is het hobbeligste circuit waar ik ooit heb gereden, dat maakt het lastig”, zegt Hamilton tegen Sky Sports. “De auto stuitert hier veel, maar het is anders dan voorheen. Het is vooral in de langzame delen, het heeft niet met de aerodynamica te maken. De hobbels maken het erger.”

Lees ook: Russell: ‘Ons seizoen is in Barcelona begonnen, liggen vijf races achter op Red Bull’

“Ik denk alleen dat de hobbels op de baan het erger maken, maar verder hoef je de baan niet echt anders te leren”, vervolgt Hamilton. “Het is gewoon vechten tegen de auto om een ronde samen te stellen.” Tevreden is Hamilton dan ook niet, al zag hij qua snelheid wel een sprankje hoop. “Ik hoop dat het morgen beter wordt, het voelt alsof de auto de potentie heeft om erbij te staan.”

Russell merkte op het hobbelige stratencircuit dat Ferrari er opnieuw goed bij stond, wat voor hem niet als een verrassing komt. “De auto’s zijn erg stijf, dan is het niet makkelijk om op een stratencircuit de limiet te zoeken”, zegt Russell. “In Imola zagen we de Ferrari’s behoorlijk hard over de kerbstones vliegen, dat gaf ze een voordeel. We hebben dus veel werk te doen.” Ook Russell is er zeker van dat Mercedes beter kan op Monaco. “We hebben een McLaren voor ons, maar we willen minstens best of the rest zijn.”

Foto: Motorsport Images