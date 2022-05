Voor Mercedes is het seizoen 2022 pas in Barcelona begonnen, stelt George Russell. De tijd van het vinden van oplossingen voor de problemen met de W13 is voorbij, nu begint de ontwikkeling: “We liggen vijf races achter op Red Bull.”

Mercedes worstelde in de eerste vijf races van het seizoen om snelheid te vinden in de W13. De bolide had wel degelijk wat potentie, maar het porpoising zorgde ervoor dat Lewis Hamilton en George Russell niet de snelheid hadden om het Ferrari en Red Bull moeilijk te maken. Dat veranderde in Spanje, waar Mercedes zich in de kwalificatie plots weer vooraan meldde en het in de race ook een goede pace had.

Mercedes heeft dan ook de juiste ontwikkelingsrichting gevonden volgens Russell. “Ik denk het wel. Ons seizoen is in Barcelona begonnen”, stelt hij. “De eerste vijf races draaiden om het oplossen van problemen, nu kunnen we ons richten op de ontwikkeling. We liggen vijf races achter op Red Bull. We hebben performance die we uit de auto kunnen halen. Het is goed dat we nu een stabiele auto hebben waarop we kunnen voortbouwen.”

Lees ook: Russell na prima derde plaats: ‘Alles gegeven wat ik in huis had‘

Bij Mercedes heerst de positieve sfeer nu, al was die volgens Russell nooit echt weg. “We wisten dat we dit konden oplossen, alleen wisten we dat het niet van de ene op de andere dag zou gebeuren”, zegt Russell. “Ik weet dat het lastig is om dit soort problemen met de auto te overkomen. Mijn dank gaat uit naar iedereen in de fabriek die onvermoeibaar hebben gewerkt om met oplossingen te komen.”

In Spanje maakte Russell het Verstappen lastig, al werd de Nederlander niet geholpen door de problemen met zijn DRS. Dat zij nu met elkaar in de Formule 1 streden in plaats van in de karts, doet Russell goed. “Alle jonge coureurs kennen elkaar wel goed, welke stijl we hebben en hoe agressief de anderen zijn. Er is ook meer respect omdat we al heel lang kennen. Ik genoot van het gevecht”, besluit de Brit.

Foto: Motorsport Images