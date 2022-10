Het was met de tweede en derde startplek de beste kwalificatie van het jaar voor Mercedes, toch konden George Russell en Lewis Hamilton er niet volledig tevreden op terugkijken. Russell voelde dat de pole dit weekend aan Mercedes toebehoorde terwijl Hamiltons ronde ‘niet goed genoeg’ was.

Mercedes ging de kwalificatie met een zeer goed gevoel tegemoet na de sterke derde vrije training, waar Russell en Hamilton een flinke marge hadden richting Red Bull en Ferrari. In Q1 en Q2 waren de verschillen al kleiner, maar de Mercedessen stonden er nog altijd goed bij.

In Q3 wisten Russell en Hamilton de sterke prestaties tot nu toe niet om te toveren tot de tweede poleposition van 2022 voor Mercedes. Beide coureurs moesten uiteindelijk drie tienden toegeven op Max Verstappen. Het is de beste kwalificatie van het jaar voor Mercedes, maar de tevredenheid spatte er niet vanaf bij de coureurs.

“Het team verdiende meer vandaag”, verzucht Russell. “Zij hebben een geweldige auto neergezet. We zagen vorige week met Lewis waartoe de auto in staat is. Het voelde dit weekend alsof de pole voor ons was. Het was een slechte ronde van mijn kant, ik wil mezelf wel een schop verkopen. Maar uiteindelijk krijg je geen punten voor de kwalificatie en ik ben blij om weer eens op de eerste startrij te staan.”

Russell wijst naar de ijle lucht als oorzaak van de betere prestaties van Mercedes, maar benadrukt ook dat de update van het team heeft geholpen. “We namen in Austin een update mee en dat heeft ons in staat gesteld om te laten zien waartoe we in staat zijn. Hier speelt de luchtweerstand door de ijle lucht minder een rol. Red Bull loopt altijd drie tienden in op de rechte stukken, dat is hier minder het geval. Daarom zijn we hier wat competitiever”, legt Russell uit.

Met die tweede startplek en de heel lange run richting bocht 1 ziet Russell genoeg kansen om alsnog die eerste plek in handen te krijgen. “Ik ga er absoluut voor”, lacht de Brit. “We zullen wel zien wat mogelijk is.”

Niet goed genoeg

Hamilton begon met een valse start aan Q3. Zijn eerste rondetijd was een 1:18.094, maar die werd geschrapt omdat hij de track limits had overschreden. Het kwam daardoor neer op zijn laatste run, wat een rondetijd van 1:18.084 op, vijf duizendsten te langzaam om Russell te verslaan.

“Die eerste ronde was misschien goed genoeg voor de tweede plek, dat weet ik niet zeker”, zegt Hamilton na de kwalificatie. “Maar het was niet goed genoeg. De Red Bulls zijn natuurlijk heel snel. Maar ik ben trots op dit team, dit was onze beste kwalificatie van het jaar. Het toont maar aan dat je nooit moet opgeven.”

“Mijn rondetijden zijn over het algemeen goed geweest”, vervolgt Hamilton. “De laatste ronde was niet goed genoeg, maar er zit nog genoeg performance in de auto. We blijven pushen. Ik ben blij met waar we starten, het is een lange run richting bocht 1.” Of die derde startplek hem juist een voordeel oplevert? “Laten we het hopen.”

Foto: Motorsport Images