Mercedes: ‘DAS-systeem werkte zoals gehoopt’

Mercedes is tevreden over de werking van het DAS-systeem, maar het team zal pas over een aantal races alle voordelen van dit systeem merken, zegt hoofdstrateeg James Vowles.

Het controversiële DAS-systeem was het gesprek van de dag tijdens de wintertests in Barcelona, waar Mercedes toegaf gebruik te maken van dit systeem. Op beelden was te zien dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het stuur naar zich toe konden trekken of juist van zich af konden duwen om zo de stand van de banden te veranderen. Dit zou een voordeel opleveren op het gebied van bandenslijtage en topsnelheid.

In Oostenrijk gebruikte Mercedes het DAS-systeem voor het eerst in een raceweekend en het team is tevreden met wat het zag. “Het werkte zoals gehoopt”, vertelt Vowles in een video van Mercedes. “In andere woorden, de coureurs gebruikten het tijdens de vrije trainingen, tijdens de kwalificatie en tijdens de race”, aldus de hoofdstrateeg van het team.

Voorlopig tevreden

Toch zal Mercedes pas alle voordelen van het systeem inzien als dit systeem vaker gebruikt is. “De realiteit is dat we niet de volledige potentie zullen begrijpen totdat we dit systeem op meerdere circuits hebben gebruikt”, legt Vowles uit.

“We weten nu hoe het ons hier een voordeel heeft gegeven, maar we weten niet helemaal hoe we dit moeten gebruiken op andere circuits om er het maximale uit te halen”, vervolgt de Brit. “Dat zullen we uiteindelijk wel leren als we op andere circuits hebben gereden en kunnen zien hoe het daar presteert. Voor nu zijn we erg tevreden over de werking van het systeem”, sluit Vowles af.