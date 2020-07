Betrouwbaarheid blijft een zorg voor Mercedes: ‘Probleem zal zich zo blijven voordoen’

Het betrouwbaarheidsprobleem dat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de Grand Prix van Oostenrijk dwong het rustig aan te doen, staat niet op zich. “Het zal zich blijven voordoen. De vraag is wanneer.”

‘De situatie is kritiek’, kreeg zowel Bottas als Hamilton zondag in de race te horen, samen met de opdracht alsjeblieft toch van de kerbstones te blijven. Het probleem zat hem in een sensor of sensoren en hoe die ingebouwd zijn – die het door het geweld van de ruige Red Bull Ring flink te stellen hadden met de nodige vibraties. Die zorgden voor een soort elektrische ruis en verstoring, waardoor bepaalde interne systemen op hol raakten. Waaronder dus de versnellingsbak, waarmee het kritiek was.

“We waren ons vrijdag al bewust van het probleem. Valtteri had er aan het eind van beide trainingen last van. Dat was het eerste signaal dat we een probleem hadden”, vertelt Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin. Zaterdag deed het zich dus weer voor. Net als zondag, direct vanaf de start.

‘Geen of, maar wanneer’

Het probleem is dus hardnekkig, mogelijk zelfs een ontwerpfout. Een herhaling ervan is volgens Shovlin geen kwestie van of, maar wanneer. “Als we de auto in elkaar zetten en de baan opgaan, zal dit probleem zich opnieuw voordoen. De vraag is alleen wanneer”, bevestigt hij.

De coureurs vragen binnen de lijntjes te blijven, bood zondag uitkomst. Mercedes was zelfs nog snel genoeg om te winnen met Bottas, maar ideaal was het niet. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf al aan dat het team een oplossing zoekt.

Net als bij het zich voortdoen van het probleem, lijkt de vraag niet zozeer of Mercedes het kan oplossen, maar wanneer. De volgende race van aanstaande zondag vormt gelijk een goede test, die wordt immers net als het openingsnummer op de autoslopende Red Bull Ring gereden.

