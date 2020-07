Wolff: ‘De situatie was direct bij de start behoorlijk ernstig’

Toto Wolff zegt dat het team van geluk mag spreken dat zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas de finish heeft gehaald in de Oostenrijkse Grand Prix, ondanks de versnellingsbakproblemen. Volgens hem hadden de problemen een ‘instant kill‘ kunnen zijn voor de race van Mercedes.

Gedurende de race kregen Hamilton en Bottas meerdere waarschuwingen van het team over sensorproblemen. “De situatie is kritiek, blijf weg van de kerbstones”, waarschuwde James Vowles, de hoofdstrateeg van Mercedes, beide coureurs. Uiteindelijk kwamen de Mercedessen ‘gewoon’ over de finish: Bottas won, terwijl Hamilton buiten het podium viel vanwege een tijdstraf.

De problemen waren al snel in beeld bij Mercedes. “De situatie was direct bij de start behoorlijk ernstig”, vertelt Wolff. “We zagen de problemen beginnen bij Valtteri’s auto maar dit had een instant kill kunnen zijn. Toen begonnen de problemen bij Lewis’ auto”, aldus de Mercedes-teambaas.

“We wisten niet wat het was, we weten wel dat het op een of andere manier verband hield met de trillingen en de bewegingen van de auto”, vervolgt Wolff. “Daarom adviseerden we ze tijdig om de kerbstones te vermijden. Op een gegeven moment leek het erop dat we de race niet met beide auto’s zouden finishen. We probeerden de race dus voorzichtig uit te rijden”, aldus Wolff.

Betrouwbaarheidsproblemen

Tijdens de race vielen maar liefst negen coureurs uit, waarvan meerdere problemen te maken hadden met betrouwbaarheid.”De betrouwbaarheidsproblemen hier worden volgens mij veroorzaakt door de kerbstones”, beweert Wolff. “Het is een geweldig circuit, maar als je te wijd gaat over de kerbs beschadig je de ophanging. Het is voor de coureurs dus de vraag hoe snel ze willen gaan, hoe wijd ze over de kerbs willen. Natuurlijk willen ze zo snel mogelijk en dan riskeer je schade aan de ophanging”, aldus de Oostenrijker.

Volgens Wolff zal het team in staat zijn om het probleem op te lossen voor volgende week. “Wat ik begrijp is dat er oplossingen zijn om de situatie beter te maken”, zegt hij tegen The Race. “Als we een manier vinden om de auto’s te beschermen, komt het wel goed. Ik denk dat we al een aantal ideeën hebben”, sluit hij af.