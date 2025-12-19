Het 2025-seizoen is nog maar net achter de rug, of de aandacht in de Formule 1 gaat al volop op het volgende seizoen. De koningsklasse staat aan de vooravond van de invoering van een geheel nieuw pakket aan technische regels, waaronder voor de krachtbronnen. Mercedes deelt alvast hoe deze nieuwe motoren in 2026 zullen klinken.

De winterstop is nog maar net begonnen, maar fans én kenners kijken al reikhalzend uit naar de terugkeer van de Formule 1 in 2026. De koningsklasse staat aan de vooravond van rigoureuze reglementswijzigingen. Ook het motorreglement gaat op de schop, waardoor elk team een nieuwe krachtbron in hun bolides mag schroeven. Mercedes – door velen al aangewezen als de favoriet voor het volgende seizoen – deelt alvast een klein voorproefje van het geluid van de nieuwe motor.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Wolff tempert verwachtingen

Toto Wolff werd in een recente aflevering van de Beyond the Grid-podcast nog gevraagd naar de favorietenrol van Mercedes. De teambaas gaf toen aan dat hij nog niet zeker weet of de Zilverpijlen door de nieuwe motor weer vooraan het veld zullen meerijden. “Ons glas is altijd halfleeg, nooit halfvol”, aldus de Oostenrijker. Daarnaast is Mercedes niet het enige team die met dezelfde krachtbron zal rijden. “Dus als de motor volgend jaar superieur blijkt te zijn – iets wat we nooit durven te beweren – moeten we nog steeds Williams, McLaren én Alpine verslaan”, concludeert Wolff.

