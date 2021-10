Mercedes probeert voor de resterende vijf races een balans te vinden tussen prestaties en betrouwbaarheid om een uitvalbeurt te voorkomen. Het zou volgens Mercedes’ strategisch directeur James Vowles ‘catastrofaal’ zijn voor de titelstrijd als ze in die vijf races al één uitvalbeurt kennen.

Mercedes heeft de afgelopen races regelmatig wat veranderd aan de krachtbronnen van haar coureurs. Met name Valtteri Bottas moest daarbij afzien aangezien hij in Italië, Rusland en de Verenigde Staten nieuwe elementen kreeg en daar ook steeds een gridstraf voor kreeg. Lewis Hamilton kreeg op zijn beurt in Turkije een nieuwe interne verbrandingsmotor en moest toen tien plaatsen op de startgrid inleveren. Mercedes hoopt dat de Brit daarmee het seizoen zonder gridstraffen kan voltooien, al wil Mercedes een uitvalbeurt niet riskeren nu de inzet hoog is.

“We wegen prestaties en betrouwbaarheid tot het einde van het seizoen af”, zegt Mercedes’ strategisch directeur James Vowles. “Eén keer falen om de finish te halen, of het nu gaat om een defect aan het chassis of de krachtbron, zou catastrofaal zijn voor het kampioenschap en als gevolg daarvan beheren we dat op de best mogelijke manier tot het einde van het jaar.”

“In het geval van Valtteri betekende dat een nieuwe interne verbrandingsmotor om ervoor te zorgen dat we absoluut het beste compromis hadden”, voegt Vowles toe over het voorkomen van een uitvalbeurt. “Of het de prestaties heeft verbeterd? Ja, een klein beetje maar het gaat meer om de balans voor de rest van het seizoen. Deze wijziging, hoe pijnlijk die ook was in Austin, zal zich uiteindelijk uitbetalen gedurende de komende races”, weet Vowles zeker.

Mercedes staat momenteel bovenaan bij de constructeurs, al is de voorsprong na Austin wel wat geslonken. Red Bull kijkt nu tegen een achterstand van 23 punten aan met nog vijf races te gaan. Max Verstappen leidt het kampioenschap met een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton.

Foto: BSR Agency