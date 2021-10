Er zijn nog vijf races te gaan, toch bestempelt Lewis Hamilton het seizoen 2021 als ‘moeilijkste jaar op zoveel niveaus’. De zevenvoudig wereldkampioen zegt ondanks de uitdagingen te hebben genoten van het seizoen tot nu toe: “Zelfs van de moeilijke dagen.”

Hamilton kende de afgelopen jaren weinig weerstand in het kampioenschap. Nico Rosberg was de laatste coureur die erin slaagde om hem te verslaan en er met de titel vandoor te gaan, maar sindsdien konden Ferrari en Red Bull geen echte weerstand bieden. Dat veranderde allemaal dit seizoen, waarin Red Bull een grote slag heeft geslagen. Max Verstappen leidt nu het kampioenschap met een voorsprong van twaalf punten en biedt daarmee Hamilton dus een flinke uitdaging.

“Ik had al verwacht dat het een achtbaanritje zou worden”, zegt Hamilton tegen Sky Sports over het seizoen 2021 tot nu toe. “Het was geweldig, het was het moeilijkste jaar op zoveel niveaus, maar er waren zoveel positieve punten en ik heb er echt, echt van genoten, zelfs van de moeilijke dagen.”

“Het had absoluut beter kunnen zijn, we hebben wat punten laten liggen”, vervolgt Hamilton. “We zijn niet altijd perfect geweest, maar je leert ervan en ik heb het gevoel dat dit soort dingen om een reden gebeuren. We hebben veel geleerd, we zijn samengekomen na al deze ervaringen die we hebben gehad, of we nou winnen of verliezen, en ik geniet van de plek waar ik nu zit binnen het team.”

“Met name de dingen die we naast de baan samen doen. Ik ben altijd trots geweest op mijn team en wat we samen op de baan hebben bereikt, maar deze push die we zijn begonnen op het gebied van diversiteit en inclusie, een soort van kiezelsteen die een effect creëert waarna hopelijk anderen in de industrie volgen, is iets waar ik zo trots op ben om deel van uit te maken.”

Hamilton stelde vorige maand nog dat Verstappen meer druk ervaart nu hij voor zijn eerste wereldtitel strijdt, al wuifde de Nederlander dat weg. Volgens Hamilton is Verstappen in ieder geval een stuk beter voorbereid dan hij zelf was in 2008, toen hij zijn eerste wereldtitel pakte. “Ik denk op geen enkel moment na over wat voor hem een afleiding zou kunnen zijn, dat stoort me geenzins. Als ik gewoon mijn werk zo goed mogelijk doe, dan heb ik geen probleem. Dat is hoe ik mijn werk benader. Mijn eerste titel? Dat was verschrikkelijk. De reis was verschrikkelijk, maar hij zit nu in iets van zijn zesde jaar? Ik zat toen in mijn tweede jaar”, besluit de Brit.