Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg stelt dat Lewis Hamilton en Max Verstappen ‘misschien wel op het hoogste niveau dat de Formule 1 ooit heeft gezien’ presteren. De wereldkampioen van 2016 is onder de indruk van beide coureurs, maar denkt dat oud-teamgenoot Hamilton er toch met de titel vandoor gaat.

Verstappen leidt met vijf races te gaan het kampioenschap. De Nederlander won in Austin, wat normaliter getypeerd wordt als Mercedes-circuit, en breidde zijn voorsprong uit van zes naar twaalf punten. Omdat er nog maximaal 130 punten op tafel liggen, is het allesbehalve beslist. Ook Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016 en de laatste coureur die Lewis Hamilton voor de titel versloeg, vindt het lastig om te voorspellen hoe de rest van het seizoen zal verlopen.

“Het is bizar”, zegt Rosberg tegen de Duitse tak van Sky Sports. “De auto zijn exact hetzelfde, de coureurs zitten op hetzelfde niveau en zijn een klasse apart. Niemand kan ze bijhouden. Het zal erom spannen in de laatste paar races, er gaat nog veel gebeuren. Dit kan niet worden overtroffen.”

“Ik kan niet voorspellen hoe het zal lopen na Austin”, vervolgt Rosberg. “Natuurlijk kan ik van buitenaf analyseren hoe zij presteren. Het is een hoog niveau tussen twee coureurs, misschien wel het hoogste niveau dat de Formule 1 ooit heeft gezien tussen twee coureurs. Het is fenomenaal.”

Rosberg is dus positief over de prestaties van Verstappen dit seizoen, maar denkt uiteindelijk dat zijn oud-teamgenoot er met de titel vandoor zal gaan. “Op de een of andere manier zou ik nog steeds naar Lewis neigen vanwege zijn ervaring en omdat hij normaal gesproken altijd wint. Hij is moeilijk te verslaan. Ik denk dat hij het alsnog kan flikken. Maar Max is een gigant op dit moment”, aldus Rosberg.