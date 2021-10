Anthony Hamilton verwacht dat zijn zoon, Lewis Hamilton, door zal blijven gaan in de Formule 1 zolang hij nog van de sport geniet. Hoe lang dat zal zijn weet hij niet, maar voor nu waardeert hij dat zijn zoon als oudste coureur van het veld nog altijd voor het kampioenschap strijdt.

Hamilton zette relatief vroeg dit seizoen zijn handtekening onder een contract waarmee hij tot en met 2023 aan Mercedes verbonden is. De Brit deed dat nadat hij begin dit jaar slechts voor een jaartje had bijgetekend na lange en ingewikkelde onderhandelingen. Hamilton is nu 36 jaar en zal in 2023 38 kaarsjes uitblazen, maar dan is het nog de vraag of hij nog langer door wil gaan en zo ja, voor hoe lang.

Foto: BSR Agency

“Ik weet het niet zeker”, zegt Anthony Hamilton, de vader van Lewis, tegen talkSPORT. “Ik zeg altijd tegen hem dat zolang hij zich fit voelt en ervan geniet om te rijden, hij door moet gaan. Als hij er ook echt nog van houdt, dan verwacht ik dat hij door zal gaan.”

“We hebben nog een kwart seizoen te gaan”, vervolgt Hamilton senior. “We blijven vechten tot het einde en het is hoe dan ook een fantastisch seizoen geweest, of we nou winnen of verliezen. Als je de oudste bent in de klasse, dan ben je een winnaar omdat het zeer zelden gebeurt dat je 36 of 37 bent en nog steeds op het niveau van andere coureurs, die tien jaar jonger zijn, kan presteren.”

“Lewis is de laatste der Mohikanen als je erover nadenkt. Hij komt uit het tijdperk van Nico Rosberg, Robert Kubica en Heikki Kovalainen. Al die jongens zijn weg, maar je hebt nog steeds Lewis. Hij zit in het nieuwe tijdperk met al deze nieuwe, jonge coureurs en is nog steeds de te kloppen coureur. Er staat niet een enorme hoeveelheid druk op Lewis, maar hij is competitief en elke race waaraan hij deelneemt, wil hij winnen”, aldus Hamilton senior.