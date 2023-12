Mercedes en Susie Wolff hebben boos gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van het team deze week. Het team en de familie Wolff ontkennen alle beschuldigingen en nodigen de FIA uit om meer openheid te geven.

Het seizoen is afgelopen, maar dat betekent niet dat de Formule 1 stilstaat. Na berichten eerder deze week maakte de FIA op dinsdag bekend een onderzoek te starten naar Mercedes en teambaas Toto Wolff. Er zouden namelijk zorgen zijn over het uitwisselen van informatie tussen Toto en zijn vrouw Susie Wolff, de voorzitter van de F1 Academy en daarmee een hooggeplaatst lid van Formula One Management (FOM). Speculatie in verschillende media zorgde ervoor dat de FIA een onderzoek terecht vindt.

Bij Mercedes kan men zich hier echter totaal niet in vinden. “We hebben nota genomen van de algemene verklaring van de FIA”, schrijft het team in een persbericht. “De verklaring reageert op ongefundeerde beschuldigingen van één enkel mediakanaal. Het team heeft geen communicatie ontvangen van de FIA Compliance Department over dit onderwerp en het was zeer verrassend om via een verklaring in de media over het onderzoek te horen.”

“We verwerpen de bewering in de verklaring en de bijbehorende media-aandacht volledig”, vervolgt het team. “Deze tast ten onrechte de integriteit en compliance van onze Team Principal aan. Vanzelfsprekend nodigen we de FIA Compliance Department uit tot volledige, snelle en transparante correspondentie over dit onderzoek en de inhoud ervan.”

Susie Wolff

Op haar persoonlijke Instagram-kanaal reageert Susie Wolff woedend op de situatie. “Ik ben diep beledigd, maar helaas niet verrast door de publieke beschuldigingen. Het is ontmoedigend dat mijn integriteit op zo’n manier in twijfel wordt getrokken, vooral omdat het lijkt voort te komen uit intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag en de nadruk ligt op mijn burgerlijke staat in plaats van op mijn capaciteiten.”

“Tijdens mijn carrière in de autosport ben ik talloze obstakels tegengekomen”, voegt Wolff toe. “Ik weiger om mijn toewijding en passie voor de F1 Academy te laten overschaduwen door deze ongegronde aantijgingen. Als vrouw in deze sport heb ik flink wat uitdagingen moeten aangaan. Mijn toewijding aan het neerhalen van barrières en de weg vrij te maken voor het succes van toekomstige generaties blijft onwrikbaar. Ik ontken al deze aantijgingen op de stelligste manier.”

