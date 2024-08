Mercedes kijkt terug op een zeer geslaagde eerste seizoenshelft. De Duitse renstal begon het jaar nog in het middenveld, maar een ommekeer bij de Grand Prix van Emilia-Romagna zorgde ervoor dat Mercedes inmiddels elke race meestrijdt om de overwinning. Technisch directeur Andrew Shovlin legt uit dat het team zelf die wending ook niet had verwacht.

Mercedes begon het jaar nog op dezelfde manier als hoe het 2023 was geëindigd: rijdend achter de drie topteams van McLaren, Red Bull en Ferrari. De introductie van een cruciale upgrade tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna zorgde ervoor dat Mercedes ook dat laatste stapje naar de voorkant van het veld kon zetten. Russell pakte vervolgens een podiumplek in Canada. Dat succes werd opgevolgd door een reeks van zes podiumplaatsen voor het team. Het Duitse team won zelfs drie van de laatste vier Grands Prix.

Technisch directeur Andrew Shovlin valt het ook op hoeveel progressie zijn team heeft gemaakt. “Het belangrijkste is de vooruitgang”, blikt hij terug in de Mercedes Race Debrief. “In de eerste races in Bahrein en Jeddah was het moeilijk om te begrijpen wat we moesten doen om de auto snel te maken. We zagen dat de auto bepaalde sterke punten had, maar ook veel zwakke punten. Het team heeft briljant op die uitdaging gereageerd.”

De Brit vertelt hoe zelfs het team zelf niet had verwacht al zo snel weer vooraan de grid te rijden. “We wisten dat we races wilden winnen. We stelden onszelf tot doel om tegen het einde van het seizoen op pole te kwalificeren en races te winnen”, vertelt Shovlin. “Nu hebben we (aan het begin van de zomerstop, red.) drie overwinningen behaald in de laatste vier races. We hebben zes podiumplaatsen op rij behaald. Dat was misschien meer dan we op dat moment hadden verwacht.”

Mercedes heeft zin in tweede seizoenshelft

Volgens de ingenieur is het plezier daarom ook weer helemaal terug bij de renstal. “We genieten nu echt van het racen, en van de uitdaging. Het voelt alsof het team een beetje momentum heeft. Nu hopen we dat we dat kunnen meenemen naar het laatste deel van het seizoen. Dat we ons kunnen blijven ontwikkelen en hopelijk races kunnen blijven winnen.”

