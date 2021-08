Mercedes gaat de tweede seizoenshelft met volle moed tegemoet. Teambaas Toto Wolff zegt dat zijn team heeft genoten van de vrije tijd die de shutdown met zich bracht, maar ze staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Wolff weet wel dat het nog een zware tweede seizoenshelft zal worden: “We hebben nog een lange weg te gaan.”

Mercedes gaat de tweede seizoenshelft in als kampioenschapsleider, zowel bij de coureurs als constructeurs. Mercedes staat na elf races op 303 punten, waar Red Bull er 291 heeft. Lewis Hamilton staat bij de coureurs bovenaan in het klassement, met 195 punten achter zijn naam, acht meer dan zijn grote concurrent Max Verstappen. Er zijn echter nog twaalf races te gaan, dus er kan nog genoeg gebeuren, weet ook teambaas Toto Wolff. Volgens hem heeft het team genoten van de vrije tijd, al kunnen ze ook niet wachten om weer in actie te komen.

Lees ook: Mercedes stelt beslissing rijderskeuze uit: ‘Kiezen tussen stabiliteit en talent’

Foto: BSR Agency

“Dit is absoluut een van de meest intense Formule 1-seizoenen geweest die ik me kan herinneren”, zegt Wolff. “Het gevecht is nog lang niet voorbij en na een aantal weken weg van het circuit staan we te popelen om weer aan de slag te gaan. De shutdown is een zeer belangrijke periode voor het team. De kans om te ontspannen en op te laden is van onschatbare waarde, zeker met zo’n drukke tweede seizoenshelft op komst, met het gevecht dat voor ons ligt. We zijn allemaal racers in hart en nieren, dus hoewel we hebben genoten van de vrije tijd willen we ook weer doen waar we zo van houden: racen!”, aldus de Oostenrijker.

“We trekken richting Spa-Francorchamps in een goede positie”, vervolgt Wolff. “We voeren beide kampioenschappen aan en de W12 voelt nu een stuk beter sinds de upgrades die we op Silverstone hebben geïntroduceerd en het bemoedigende optreden in Hongarije. Maar we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben en dat er nog veel kan gebeuren in dit seizoen vol hoogte- en dieptepunten. Spa is een circuit dat we allemaal kennen en waarvan we houden. Het is een van de echte F1-klassiekers met haar iconische bochten, lange rechte stukken en de mooie omgeving. Het is een uitdagend circuit voor zowel de coureurs als de auto. Het is het langste circuit van het seizoen, heeft vele hoogteverschillen en je krijgt veel G-krachten te verduren”, blikt Wolff alvast vooruit.

Lees ook: Weersverwachting GP België: Fris en nat weekend op Spa-Francorchamps

Niet alleen het circuit zelf kan voor een mooie race zorgen, ook de weergoden kunnen nog een rol gaan spelen, weet ook Wolff. Voorlopig lijkt het er namelijk op dat het een regenachtig en fris weekend wordt in de Ardennen. “Het weer is ook notoir onvoorspelbaar op Spa. De Belgische Grand Prix levert altijd spannende en leuke races, het is dus de perfecte plek om de tweede seizoenshelft te starten. Kom maar op!”, besluit de strijdlustige Wolff.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.