Mercedes lijkt een besluit rondom de rijderskeuze voor 2022 uit te stellen. Waar het team deze zomerstop al een antwoord had willen hebben op de vraag wie er naast Lewis Hamilton zal rijden, zal dat nu volgens teambaas Toto Wolff pas in september zijn.

Mercedes gaf eerder dit jaar nog aan dat het in de zomerstop verwachtte de knoop door te kunnen hakken over het tweede zitje voor 2022. Het contract van Valtteri Bottas, die al sinds 2017 bij het team zit, loopt eind dit jaar af en het is nog maar de vraag of Mercedes zijn contract wil verlengen. Mercedes-junior George Russell laat bij Williams zijn potentie zien en lijkt een grote kans te hebben om dat stoeltje naast zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die recentelijk zijn contract met twee jaar verlengde, te bemachtigen. Het besluit over het tweede stoeltje zal echter pas na de zomerstop genomen worden, laat Wolff nu doorschemeren.

“We moeten kiezen tussen de stabiliteit van Valtteri en het talent van George, waar de toekomst ligt”, zegt Wolff in gesprek met het Duitse Bild over de rijderskeuze van Mercedes. “Ik wil dat dit onderwerp in september afgehandeld is, zodat zij zich allebei kunnen positioneren voor het komende seizoen”, aldus de Oostenrijker.

Lees ook: Bottas heeft ‘nergens spijt van’ in zijn vijf jaren bij Mercedes

In hetzelfde interview gaat Wolff ook nog in op de vraag wie dit jaar de kampioen wordt. “Red Bull is op papier wat sneller”, klinkt het antwoord van de Mercedes-teambaas, die dit seizoen al meermaals in de underdogrol kroop. “Maar we vechten tot het einde. En dat moet ook, want dit kampioenschap zal ook tot het einde doorgaan”, voorspelt Wolff.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.