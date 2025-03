Na twee races gaat McLaren, geheel naar verwachting, aan kop in het constructeurskampioenschap. De titelhouders beschikten op basis van de wintertests al over de meest complete bolide. Mercedes staat echter op een goede tweede plaats. Onopgemerkt hebben de Silberpfeilen zich opgeworpen als serieuze titeluitdagers. Volgens Toto Wolff is het gat naar McLaren niet onoverbrugbaar.

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen ging er vooral veel aandacht uit naar regerend kampioen McLaren en runner-up Ferrari, dat met Lewis Hamilton een interessant jaar tegemoet zou gaan. Mercedes werd hier en daar wel genoemd als een potentiële racewinnaar, maar na twee races hebben de Duitsers de verwachtingen overtroffen. George Russell wist zijn W16 al twee keer naar het podium te rijden, terwijl rookie Andrea Kimi Antonelli voorlopig indruk maakt. In China werd de 18-jarige debutant zelfs uitgeroepen tot Driver of the Day.

Op basis van de eerste twee races blijkt de W16 veel voorspelbaarder dan zijn voorganger. De rijeigenschappen van de W15 waren onvoorspelbaar en de auto reageerde grillig op veranderende weersomstandigheden en baantemperaturen, waardoor de ingenieurs zich herhaaldelijk achter de oren moesten krabben. Hoe anders presteert de W16, die in handen van Russell en Antonelli al waardevolle punten heeft gescoord.

‘Verschil met McLaren kunnen we goedmaken’

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat McLaren nog steeds een zichtbare voorsprong heeft, maar benadrukt dat het verschil niet onoverbrugbaar is. Omdat de meeste teams inmiddels middelen vrijmaken voor de reglementen van 2026, kan Mercedes profiteren van de sterke basis van de W16. Voor Red Bull geldt dat niet – bij de Oostenrijkers lijken de ontwikkelingsplannen veel minder zeker. “In China liep McLaren misschien twee tienden per ronde op ons uit”, verklaarde Wolff tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Gezien het feit dat onze vrijdag helemaal niet werkte, valt dat best mee. Twee of drie tienden kunnen we best goedmaken.”

LEES OOK: Wolff ziet kansen voor tweede Chinese Grand Prix: ‘Waarom niet?’

Mercedes profiteert ook van het feit dat Andrea Kimi Antonelli – voor een debutant – weinig fouten maakt. De 18-jarige Italiaan eindigde al twee keer in de punten. In Shanghai werd hij zesde, mede dankzij de uitvalbeurten van beide Ferrari’s. Bovendien deed hij dat met een gehavende W16; aan het begin van de race beschadigde hij zijn vloer.

“Over het algemeen is het een goede start van het nieuwe seizoen geweest”, besloot Wolff. “De ambitie is om te winnen, maar we voelen ons daar niet automatisch toe gerechtigd. De auto is op dit moment niet zo snel als de McLaren, maar het team werkt hard om dat gat te dichten. Voorlopig maximaliseren we het pakket dat we hebben. Het is bemoedigend om al twee keer op het podium te hebben gestaan.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.