De afgelopen triple header was er niet eentje voor Mercedes om over naar huis te schrijven. De Zilverpijlen werden geplaagd door onverwachte uitvalbeurten van Andrea Kimi Antonelli, en zagen zelfs hoe Ferrari aan hen voorbijkwam in het kampioenschap. Mercedes hoopt echter met koelere temperaturen en ‘een of twee nieuwe dingen om mee te nemen’ het tij te keren in Canada.

Achttien WK-punten. Dat was het resultaat van de afgelopen triple header voor Mercedes. De Zilverpijlen werden daardoor door Ferrari ingehaald in het kampioenschap. De Scuderia staat nu zes punten voor op Mercedes. Hoogtijd dus voor de Duitse renstal om het tij te keren. Mercedes hoopt daar in ieder geval alvast een beginnetje mee te kunnen maken tijdens de aankomende Grand Prix van Canada.

Technisch directeur James Allison onthult alvast dat de Zilverpijlen upgrades mee zullen nemen naar Montréal. Mercedes had al grotere upgrades klaar staan voor de triple header, maar door de problemen in Imola werd onder meer de nieuwe achterwielophanging in de ijskast gezet. “We zijn zeker al geplaagd door onverwachte uitvalbeurten vanwege onderdelen waarbij we nooit hadden verwacht dat ze een uitvalbeurt zouden veroorzaken”, vertelt Allison aan Motorsport Week. “Dus met een beetje geluk gaat het in de toekomst een stuk beter.”

Koelere temperaturen in Canada

Met het weer heeft de renstal sowieso al wat meer geluk. Over het algemeen is het wat koeler in Canada dan in Zuid-Europa, en de Mercedes gedijt beter bij lagere temperaturen. De prestaties van Mercedes worden al sinds 2024 belemmerd bij warmere temperaturen en Allison geeft toe dat het probleem werd verergerd door slechte beslissingen omtrent de afstellingen tijdens de triple header. “Ik denk dat het belangrijkste van deze drie races was dat we tijdens de eerste paar de auto behoorlijk verkeerd afgesteld hadden, te veel van de achteras vroegen en daardoor zwaar te lijden hadden.”

In Barcelona, waar Russell wel als vierde over de finishlijn reed, had Mercedes de afstelling wat meer onder de knie. “We benaderden Barcelona met een andere mindset. Hierdoor waren we op een circuit dat onze banden zou hebben verpletterd als we het net zo hadden aangepakt als als in Imola en Monaco, eigenlijk een beetje meer onszelf”, vervolgt Allison. Mercedes trekt daarom lering uit de Spaanse race. “Vooruitkijkend en wetende dat we meer van dat kunnen doen en daar meer op kunnen leunen in de komende races, denk ik dat dat goed is.”

