Mercedes neemt naar het Circuit of the Americas volgende week een updatepakket mee. Het is de laatste update van het seizoen en moet naast aerodynamische verbeteringen ook zorgen voor gewichtsvermindering.

Mercedes heeft dit seizoen flinke stappen vooruit gezet dankzij enkele grote updates. De laatste daarvan komt volgende week in Austin en moet het team nog een beetje meer snelheid opleveren. “Het is onze laatste stap in de ontwikkeling van het aerodynamisch pakket en dat geeft ons hopelijk meer performance“, geeft trackside engineerging director Andrew Shovlin aan. “Maar wat belangrijk is, is dat we met elke stap meer en meer leren en dat kunnen we volgend jaar gebruiken.”

Lees ook: Hamilton genoot van strijd met Ocon, maar laakt gebrek aan topsnelheid

Het gaat niet alleen om aanpassingen aan de aerodynamica van de W13. “We hebben ook het gewicht van enkele onderdelen verminderd”, onthult Shovlin. “Dat brengt de auto hopelijk meer in de buurt van het minimumgewicht”, aldus de trackside engineering director van Mercedes, die hoopt dat de W13 rond de 798 kilogram komt.

Mercedes hoopt met dit laatste updatepakket een stap vooruit te zetten, maar Shovlin tempert de verwachtingen. “Het is erg lastig voor ons om te voorspellen waar we zullen staan”, benadrukt de Brit. “In Singapore kwam Lewis erg dichtbij de poleposition, maar in Suzuka lieten beide auto’s een groot gat naar voren.”

“Onze snelheid is redelijk sterk geweest, dus als we een stap kunnen zetten, kunnen we ons hopelijk in het gevecht met Ferrari en Red Bull mengen. De kwalificatie is voor ons echt lastig te voorspellen. Maar zoals ik zei, het gaat erom dat we leren en we gaan zeker ons best doen in de laatste vier races”, besluit Shovlin.