Lewis Hamilton had het in de regen op Suzuka naar zijn zin, ook in het duel met Esteban Ocon. Wel baalde hij van het feit dat zijn Mercedes W13 ‘zo langzaam was’ op de rechte stukken.

Hamilton begon van de zesde plek aan de Grand Prix van Japan op het natte Suzuka, waar hij enkel een plek opschoof door de uitvalbeurt van Carlos Sainz in de openingsronde. Toen de race hervat werd keek Hamilton lang tegen de achterkant van de blauwe Alpine van Ocon aan. Hamilton probeerde verschillende lijnen om hem in te halen, maar slaagde daar niet in.

“Ik ben niet gefrustreerd”, benadrukte Hamilton na de race. “Ik heb mijn best gedaan en ik ben blij dat we in ieder geval wat punten hebben gepakt.” Hamilton zag wel een verbeterpunt voor Mercedes. “We waren gewoon zo langzaam op de rechte stukken”, baalt de Brit, die daardoor niet voorbij kon aan Ocon.

“Ik kwam zo dichtbij als ik kon, maar zoals je waarschijnlijk op tv kon zien reed Ocon gewoon weg zodra ik uit de bocht kwam”, legt Hamilton uit. “Ik had gehoopt op een langere race, maar ik ben blij dat we de fans konden trakteren op wat ronden”, doelt hij op het feit dat de race door uitstel slechts veertig minuten duurde.

Genieten deed Hamilton wel van het duel met de Alpine. “Toen we eenmaal aan het racen waren, had ik het enorm naar mijn zin. Het was zo moeilijk in de omstandigheden, moeilijk om te zien en dat is precies hoe autosport moet zijn; een echte uitdaging voor ons allemaal.”

Bij Mercedes hoopt men uiteraard dat volgend seizoen beter gaat dan dit seizoen. Teambaas Toto Wolff wil dat zijn team in 2023 weer meedoet om beide titels, al durft hij niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat dat gaat gebeuren. Hamilton staat er positief in. “We weten wat de problemen met de auto zijn. Ik geloof niet dat we als team, dat in staat was om een goede auto te bouwen, zijn vergeten hoe we een goede auto moeten bouwen.”

“Ik twijfel er niet aan dat we volgend jaar een betere auto hebben”, blijft Hamilton strijdlustig. “Of we dan alle problemen die we dit jaar tegenkwamen hebben opgelost, zullen we dan wel merken.”