Mercedes wil in 2023 weer meestrijden om de wereldtitels in de Formule 1, maar teambaas Toto Wolff durft ‘niet met 100 procent zekerheid’ te zeggen dat dat ook gaat gebeuren.

Acht jaar op rij werd Mercedes de kampioen bij de constructeurs. Aan die reeks komt dit seizoen een einde, aangezien Red Bull een voorsprong van 203 punten heeft op het team van Lewis Hamilton en George Russell. De W13 bleek geen groot succes; met name in het begin van het seizoen worstelde het team om goed te presteren door het porpoising.

Mercedes is langzaam weer opgeklommen, maar een zege laat nog steeds op zich wachten. Het zou voor het eerst in elf seizoenen zijn dat het team géén zege pakt. Het team wil daar uiteraard nog wat aan veranderen in de laatste vijf races van het seizoen, maar de focus ligt vooral op 2023.

Dan wil Mercedes namelijk weer meedoen om de wereldtitels. Teambaas Toto Wolff stelt dat dat het doel en de verwachting is. Maar: “Ik durf niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat we volgend jaar om het wereldkampioenschap strijden”, wordt Wolff geciteerd door Motorsport-Total.com. “Er ligt nog werk voor ons”, benadrukt de Oostenrijker.

“Als je in deze industrie het schip wil keren, is dat een beetje zoals met een olietanker”, voegt Wolff toe. Hij doelt daarmee op het feit dat dit niet snel zal gebeuren. “Allereerst moet je begrijpen wat de hoofdoorzaak is dat je niet presteert”, legt de Mercedes-teambaas uit. “Hebben we echt alle vragen beantwoord? Het antwoord is nee, dat hebben we niet”, geeft hij toe.

Wel heeft Wolff goed nieuws: Mercedes heeft dit seizoen de verbeterpunten gevonden waardoor de bolide sneller moet worden. Het slechte nieuws: “Dat is iets wat we dit jaar niet kunnen veranderen. Het zijn beslissingen die we hebben genomen voor volgend jaar”, besluit Wolff.

Foto: Motorsport Images