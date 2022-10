Mercedes-teambaas Toto Wolff is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton zijn contract, dat tot eind 2023 loopt, zal verlengen. Volgens Wolff had Hamilton onlangs nog aangegeven dat hij ‘nog zeker vijf jaar’ in zich heeft.

Hamilton liet eerder dit jaar al doorschemeren dat hij eerder denkt aan een contractverlenging dan aan stoppen met de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen is, nu Mercedes worstelt om een zege te pakken, juist ‘meer gedreven om langer door te gaan’. “Ik heb niet het gevoel dat ik op de korte termijn moet opgeven”, aldus de Brit.

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt tot eind 2023, maar naar een ander team zal hij niet snel gaan. Teambaas Toto Wolff twijfelt er niet aan dat Hamilton het contract bij zijn team, waar hij sinds 2013 voor rijdt, zal verlengen. “Het voordeel is dat we veel met elkaar praten”, zegt Wolff tegen Channel 4. “Vorige week nog zaten we bij elkaar en zei hij: ‘Ik heb nog vijf jaar in me, hoe zie je dat voor je?'”

“Hij is de stralende ster op en naast de baan”, prijst Wolff de 37-jarige Hamilton. “We zouden dan de grootste persoonlijkheid die de Formule 1 ooit heeft gehad verliezen. In de loop der tijd zijn we gewoon naar elkaar toe gegroeid”, legt de Oostenrijker uit. Dat zorgt ervoor dat de twee nu ‘volledig transparant’ zijn over de gang van zaken. “Lewis zal de eerste zijn die zegt dat hij het niet meer aankan omdat hij het reactievermogen niet meer heeft of dat hij het niet meer naar zijn zin heeft.”

Dus, weet Wolff zeker, ‘zullen we een contractverlenging overeenkomen’. “Dat gaat gebeuren. We zullen altijd zeer open blijven praten over wat de toekomst in petto heeft”, aldus Wolff.

Foto: Motorsport Images