Lewis Hamilton baalt stevig van zijn kostbare fout in de Grand Prix van Singapore. Hij is echter niet van plan om zichzelf ervoor te straffen omdat het ‘voor iedereen lastige omstandigheden waren’.

Bij de start ging het al niet geweldig voor Hamilton. De Brit kreeg Carlos Sainz aan de binnenkant en toen er niet genoeg ruimte meer was, besloot hij naast de baan te gaan. Hij maakte er melding van op de boordradio, maar, zo benadrukt hij, dat was niet om de Ferrari-coureur een straf te geven.

“Dit was racen”, geeft Hamilton toe. “De enige reden dat ik het meldde was dat ik niet wilde dat iedereen zou denken dat ik zomaar naast de baan reed omdat er helemaal rechts een paaltje staat, maar ik werd wijd geduwd”, aldus de Brit.

Het ging daarna alleen maar van kwaad tot erger voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Het was een moeizame start en toen zat ik vast achter Carlos. Ik weet niet waarom hij zo langzaam was, maar ik was duidelijk niet snel genoeg om hem in te halen onder deze omstandigheden. Ik zat dus vast achter hem, maar ik denk dat ik gelijkwaardige rondetijden had kunnen rijden als de jongens vooraan – als ik niet achter hem zat. Als ik derde lag, had ik de jongens voor mij kunnen bijbenen”, weet Hamilton zeker.

Hamilton keek een tijd tegen de achterkant van de Ferrari van Sainz aan, totdat hij zich in bocht 7 verremde en tegen de TecPro-muur knalde. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar hij moest binnenkomen om zijn voorvleugel te vervangen. “Ik wist dat het vanaf dat moment allemaal voorbij was, maar dit soort dingen gebeuren”, blikt Hamilton terug.

“Ik ga mezelf niet straffen voor een fout”, voegt Hamilton toe. “Het waren voor iedereen zeer lastige omstandigheden. De problemen die we met de auto hebben worden uitvergroot in de regen. Als het nat is, dan is deze auto zeer, zeer lastig te besturen”, besluit de Mercedes-coureur.

Foto: Motorsport Images