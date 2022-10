Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt verre van gediend te zijn van de uitspraken van rivalen Mercedes en Ferrari in budget cap-gate. “Wij nemen hun uitspraken zeer serieus en kijken welke opties we kunnen ondernemen als ze hun statements niet terugnemen.”

Horner reageert zo als door een adder gebeten op de verdachtmakingen van Mercedes en Ferrari van afgelopen vrijdag. Beide teams maakten duidelijk dat ze vinden dat Red Bull streng gestraft moet worden als het de budget cap in 2021 heeft overschreden. Dit gerucht gaat immers rond, al is er volgens Horner niks van waar. “Wij hebben ons papierwerk in maart ingediend en staan daar volledig achter”, zegt hij.

‘Timing geen toeval’

“We blijven vol vertrouwen dat we volledig binnen de cap gebleven zijn”, herhaalt Horner. De Brit haalt daarbij zoals gezegd hard uit naar Mercedes en Ferrari voor hun ‘kwalijke’ verdachtmakingen – ook omdat de FIA nog bezig is met het evalueren van alle gegevens en deze bovendien vertrouwelijk zijn. “Dat proces loopt nog. Wij weten zelf dus ook nog niet eens of we de cap overtreden hebben volgens de FIA.”

“Ik ben dan ook benieuwd wat hun bronnen zijn voor deze fictieve claims. Ze hebben kwalijke en opruiende statements gedaan, die schade doen aan ons team, ons merk en de Formule 1. We nemen daar zeker aanstoot aan”, draait Horner daar niet omheen. “Het is ook geen toeval”, denkt hij verder, “dat dit net gebeurt nu Max Verstappen dit weekend het kampioenschap kan winnen…”

Red Bull overweegt actie

Hoe het ook zij, de Red Bull-chef roept rivalen Mercedes en Ferrari op hun statements terug te nemen. “Tenzij ze dat in duidelijke bewoordingen doen, nemen we dit heel serieus en kijken we welke opties wij kunnen nemen. De opmerkingen die vrijdag zijn geuit, zijn totaal niet oké.” De verwachting is dat de FIA de uitkomst van het onderzoek komende week bekendmaakt.