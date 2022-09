Nu de geruchten rondgonzen dat er mogelijk teams zijn die in 2021 de budget cap hebben overschreden en daarbij onder meer rivaal Red Bull wordt genoemd, heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff de FIA opgeroepen om zich ‘stevig op te stellen’.

Die openlijke oproep doet Wolff ten overstaan van Motorsport.com. “De cost cap“, zo verwijst hij naar het uitgavenplafond dat in 2021 uiteindelijk op 147.4 miljoen dollar lag, “is namelijk hét belangrijkste middel in de regels om een gelijk speelveld te behouden”, stelt hij.

“Het is daarom essentieel dat we ook zien dat deze regels worden gehandhaafd”, vindt Wolff, die er ook niet aan twijfelt dat dit zal gebeuren. “De FIA, en vooral president Mohammed Ben Sulayem, hebben laten zien dat ze zich vrij stevig opstellen om allerlei soorten regels te handhaven.”

“Als je het nu dan over zoiets groots hebt, zal hij met net zoveel integriteit en leiderschap optreden”, verwacht Wolff, die benadrukt daarmee overigens niet te zeggen dat hij denkt dat Red Bull buiten de budget cap is getreden. “Daar heb ik geen informatie over.”

Red Bull ontkent

De FIA heeft het er vooralsnog middels een statement bij gehouden dat het haar evaluatie van de financiële cijfers van 2021 aan het afronden is. “Vermeende overtredingen zullen, als daar sprake van is, worden afgehandeld conform de in de regels uiteengezette procedures.”

Red Bull heeft in een reactie al ontkend de budget cap te hebben overtreden. Het team noemde het eerder ‘speculatie’, met teambaas Christian Horner die Sky Sports daarna vertelde ‘niet op de hoogte te zijn van overtredingen’. Volgens Horner zat Red Bull in 2021 dan ook onder de budget cap.

Boekhouden

Een opmerkelijke opmerking van Wolff in die context is dat door de manier waarop teams werken en boekhouden, het aannemelijk is dat ‘je als je één jaar over de limiet gaat, ook het jaar erop en mogelijk zelfs het jaar daarna de budget cap overschrijdt’.

De afhandeling van deze zaak door de FIA zal niet alleen door Mercedes, maar ook door Ferrari nauwlettend in de gaten worden gehouden. Dat team liet dit seizoen al doorschemeren met vraagtekens te zitten over het aantal updates dat Red Bull (in 2022) binnen het budgetplafond wist te brengen.

Naast Red Bull is nog een ander team genoemd als mogelijk schuldig aan het overschrijden van de budget cap. Dit zou Aston Martin zijn. Dat team zegt haar papierwerk te hebben ingeleverd en in contact te staan met de FIA. Red Bull zou naar verluidt nét boven de limiet zijn uitgekomen, Aston Martin hoger.

