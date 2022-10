Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde van het slechte resultaat in Singapore, maar was blij om ‘een glimp van de snelheid en potentieel’ van de W13 te zien. Hij hoopt dat het team in Japan weer het momentum van vóór Singapore kan opbouwen, al rekent hij niet op een sterke kwalificatie.

Mercedes hoopte na een sterke kwalificatie voor Lewis Hamilton nog op een zege in Singapore, maar het werd uiteindelijk een dag te vergeten voor het team. Hamilton eindigde na een fout op de negende plek terwijl George Russell met de veertiende – en in die race laatste – plek teleurstelde.

“Het was een erg moeilijke zondag voor ons in Singapore”, blikt teambaas Toto Wolff terug. “Er waren nog enkele positieve punten, want we zagen een glimp van het tempo en het potentieel van de auto. Maar dat konden we in de race zelf niet in punten omzetten, hoewel de auto in de vrije lucht liet zien dat hij competitief was.”

De Formule 1 trekt deze week weer naar Japan, waar Mercedes op een beter resultaat hoopt. “Ons doel is om het momentum dat we vóór Singapore hadden weer op te bouwen en te profiteren van de positieve onderliggende prestaties van de auto”, zegt Wolff. “Er zijn nog vijf kansen om goede punten te scoren en het jaar sterk af te sluiten.”

Wolff verwacht niet dat Mercedes net zo sterk zal zijn in de kwalificatie, maar hoopt in ieder geval op een betere race dan in Singapore. “Suzuka zal ons pakket een aantal uitdagingen bieden en het wordt moeilijk om de kwalificatie die we in Singapore hebben gezien te herhalen”, geeft Wolff toe. “Maar ik hoop dat dat wordt gecompenseerd met een sterkere zondagmiddag.”