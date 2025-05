Technisch directeur James Allison van Mercedes onthult dat zijn team de komende tijd ‘duidelijk zichtbaardere’ upgrades mee zal nemen. De upgrades zijn niet de eerste aanpassingen aan de W16, maar eerder waren de updates volgens Allison niet ‘enorm groot of sexy’ te noemen. ‘We willen we ervoor zorgen dat we de belofte van onze zaterdagen op zondag waarmaken’, aldus de Brit.

Mercedes staat na zes Grands Prix met 141 punten tweede achter McLaren in het constructeurskampioenschap. Het betekent de beste seizoenstart in vier jaar tijd voor de renstal, sinds in 2022 het ground effect-reglement van kracht ging. Het Duitse team wil graag de prestaties nog meer verbeteren, en nam naar de GP Miami daarom al upgrades mee.

Zichtbaardere upgrades

“We hebben al een aantal upgrades meegenomen”, onthult ook technisch directeur James Allison in de Race Debrief-video. “Deze waren niet per se enorm groot of sexy, maar deze kwamen wel in een gestaag tempo.” De eerdere nieuwe onderdelen waren niet gemakkelijk om te spotten, maar volgens de Brit zullen de volgende upgrades wel duidelijk zichtbaar zijn.

“Er zijn er een paar die de komende races duidelijker te zien zullen zijn voor de buitenwereld,” vervolgt de Mercedes-topman. “En met een beetje geluk verbeteren die onze resultaten.” Volgens Allison is Mercedes al ‘behoorlijk sterk’ tijdens kwalificaties, en zijn de upgrades daarom vooral bedoeld om het racetempo te verbeteren. “Zo willen we ervoor zorgen dat we de belofte van onze zaterdagen op zondag waarmaken. En dat heeft alles te maken met het onder controle houden van de temperatuur van de banden en ervoor zorgen dat de auto de snelheid die erin zit, kan benutten.”

