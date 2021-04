Mercedes-kopstuk over ontwikkelingsrace: ‘Zie ons geen grote voorsprong meer pakken’

Mercedes-topman Andrew Shovlin ziet Mercedes haar achterstand op Red Bull dit jaar niet zomaar omdraaien en in een grote voorsprong veranderen. Sterker nog: Red Bull bijhalen wordt volgens Shovlin al moeilijk genoeg.

Shovlin, de trackside engineering director van het kampioenschapsteam, haalt in gesprek met Crash.net namelijk aan dat alle beperkingen die dit jaar gelden wat het gebruik van de windtunnel en testbanken betreft, een inhaalslag lastig maken. En dan is ook de motorontwikkeling tijdens het seizoen nog eens bevroren.

“We zitten dus in een situatie waarin we het meer met subtiele verbeteringen moeten doen, zoals het weggedrag van de auto en zorgen dat je naar circuit komt met een auto waarvan de balans al op orde is”, somt hij op. Ook uitvogelen hoe je de nieuwe Pirelli-banden goed aan de praat krijgt, is daarbij natuurlijk belangrijk. Shovlin: “Je moet dus zorgen dat je je huiswerk goed doet.”

“Ik denk dat het dit seizoen veel meer om kleine verschillen en details draait dan normaal, want ik zie ons niet zo’n grote ontwikkelingsslag maken dat we op een gegeven moment een duidelijke voorsprong op Red Bull hebben”, erkent Shovlin. “En hopelijk ontwikkelt Red Bull zich ook niet dusdanig dat zij een enorme voorsprong pakken.”

