Een flinke tegenvaller voor Mercedes in de tweede vrije training van de Miami Grand Prix. Waar George Russell en Lewis Hamilton de eerste sessie nog op de plaatsen één en twee afsloten, daar kwamen ze er in de daaropvolgende tweede sessie niet aan te pas.

Hamilton beëindigde de tweede vrije training op plaats zeven, op bijna een volle seconde van de toptijd van Max Verstappen. Russell werd zelfs vijftiende op meer dan een seconde. Opmerkelijk genoeg reed Hamilton zijn snelste tijd op een set mediums, niet de allersnelste band. “De eerste training zag er vrij goed uit, maar toen zagen we in VT2 de echte snelheid en dat voelde als een flinke trap in de onderbuik”, aldus een teleurgestelde Hamilton. “Het is soms moeilijk te aanvaarden. Maar goed, we blijven gewoon hard werken.”

Ook Russell wist niet wat hem in de tweede training overkwam. “Het wat vergelijkbaar met vorig jaar. Ook toen waren we op vrijdag snel, maar werden we zaterdag in de kwalificatie in Q2 uitgeschakeld.” Volgens Russell is vooral de rode band een probleem voor de Mercedes W14. “Op de medium band voelde ik me ook de tweede vrije training vrij sterk. Ik reed een ronde waarmee ik in de top vier kon komen, maar toen wisselden we naar de zachte, rode band en daarna werkte de auto gewoon niet meer. Ik heb wel het idee dat we een beetje begrijpen waarom dat zo is en gelukkig hebben we vannacht de tijd om wat verbeteringen aan te brengen, maar het blijft marginaal.’

Overleven

Bij Mercedes verwacht men dit weekend in ieder geval met Ferrari en Aston Martin te kunnen strijden om de plaatsen achter Red Bull en dan is het op naar de start van het Europese deel van de kalender. Tijdens de volgende race in Imola wacht een groot update-pakket die de auto competitiever moet maken. “We moeten gewoon nog één race overleven en hopelijk kunnen we bij de volgende race een nieuwe weg inslaan”, kijkt Hamilton alvast hoopvol vooruit.