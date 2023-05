Max Verstappen zoekt met een gerust hart zijn hotelbed op aan Miami’s beroemde South Beach. De wereldkampioen lijkt zijn zaakjes voor de Miami GP na de eerste trainingsdag, waarin Charles Leclerc opnieuw schade rijdt, al aardig op orde te hebben.

Helmut Marko ligt er na de eerste trainingssessie, waarin George Russell en Lewis Hamilton namens Mercedes de twee snelste tijden klokken, totaal niet wakker van. Volgens Red Bulls topman heeft de concurrent die dit jaar (voorlopig) geen concurrent is ‘de motoren opengedraaid’. Daarnaast, zo verklaart de Oostenrijker, evolueerde de baan ‘enorm’. “Elke keer als je naar buiten ging was je een halve seconde sneller.”

Dat was ook precies wat de Mercedes-coureurs in de slotminuten deden, in tegenstelling tot Max Verstappen. De regerend wereldkampioen concentreerde zich, aldus Marko, vooral op de zogenaamde longruns. En die zagen er, zo bevestigde hij, ‘prima uit’. “Ik verwacht dat we ook hier weer sterk zullen zijn.”

De tweede training staaft Marko’s bewering. Zoals gebruikelijk schiet Verstappen als een raket uit de startblokken, noteert ook de snelste tijd, maar moet die afstaan aan Charles Leclerc. Kortstondig, want met een flinke tijdsverbetering rondt de wereldkampioen de omloop van ruim vijf kilometer direct een tiende sneller af.

VIDEO: Crash van Leclerc zorgt voor rode vlag in slotfase VT2

Als de coureurs na ruim twintig minuten de zachtste en snelste bandensoort onder de auto’s gooien voor een kwalificatierun met weinig brandstof aan boord, zet Lando Norris de McLaren bovenaan de ranglijst. Maar ook die tijd countert Verstappen: de marge met de Brit bedraagt bijna een halve seconde. Het is een tijd waarop iedereen zich stuk bijt. Carlos Sainz komt in de Ferrari op nog geen tiende het dichtst in de buurt.

Wanneer Verstappen voor een volgende vliegende ronde aanzet vergroot hij het gat met de Spanjaard tot bijna viertiende, met Leclerc (hij rijdt in de slotminuten net als in Bakoe door een stuurfout schade aan de voorkant) en Pérez tot bijna een halve seconde. Daarmee lijkt de toon voor een interessante kwalificatie tussen de Red Bulls en Ferrari gezet. Nyck de Vries daarentegen beleeft ook een onheilspellende tweede training: hij sluit die net voor collega-debutant Logan Sargeant (Williams) als voorlaatste af.

Uitslagen GP Miami 2023 - 2e Vrije Training