Mercedes neemt opnieuw een update voor de vloer mee naar het circuit, en dit keer gaat de upgrade mee naar Zandvoort. Het Duitse team schroefde dezelfde update al op de W15 in Spa-Francorchamps, maar besloot na de eerste twee vrije trainingen om toch de updates weer van de bolide af te halen. In Zandvoort probeert Mercedes het opnieuw.

Na een minder geslaagde vrijdag in België, met als dieptepunt de tiende plaats van Hamilton tijdens VT2, besloot Mercedes om de meegebrachte update voor de vloer zaterdag weer van de W15 te halen. Het resultaat mocht er zijn, want Hamilton mocht vanaf de tweede startrij aan de race beginnen. De twee Mercedes-coureurs kwamen ook als 1-2 over de finishlijn, voordat George Russell uit de uitslag werd geschrapt.

Ondanks dat de prestaties verbeterden na het verwijderen van de update, denkt Wolff niet het aan de upgrades zelf lag. “Ik denk dat we een drastische verandering hebben doorgevoerd om iets van de prestaties terug te krijgen, maar we geloven dat het niet de bodem was,” legt Wolff uit, tegen Motorsport Week.

De Oostenrijker bevestigt dat Mercedes op Zandvoort inderdaad weer de vloerupdate op de W15 schroeft. “Het wordt heel interessant als we in Zandvoort alles op de auto zetten en correleren. We gaan kijken wat het doet”, aldus de Oostenrijker. “Dan weten we zeker of het het mechanische gedeelte is waarvan we dachten (dat ze de problemen veroorzaakte, red.), of dat er aerodynamisch en mechanisch een paar interacties zijn die niet werkten.”

Wolff blijft voorzichtig

Mercedes pakte afgelopen vier races drie keer de overwinning, waardoor er zeker sprake is van een stijgende lijn bij het team. Wolff loopt alleen nog niet te hard van stapel. “Ik denk dat we met beide benen op de grond moeten blijven,” waarschuwt de teambaas. “Je ziet absoluut een trend die positief is aan onze kant. Maar ik denk niet dat we echt vooruit moeten lopen op hoe de tweede seizoenshelft zal verlopen. Ik denk dat het een zware strijd wordt en er zijn vier teams die alles geven. We moeten ons nog bewijzen. Er zijn nog tien races te gaan.”

