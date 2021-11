Het grootste voordeel voor Lewis Hamilton en Mercedes is dat zij ‘niets meer hoeven te bewijzen’, zegt teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker benadrukt bovendien dat ze nu een goede auto hebben ‘die we beter begrijpen dan voorheen’.

Het kampioenschap ligt na zeventien van de 22 races nog helemaal open. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben meermaals de leiding in handen gehad, maar het is momenteel Verstappen die een voorsprong van twaalf punten heeft op de zevenvoudig wereldkampioen. De twee zullen met nog vijf races te gaan alles moeten geven om die felbegeerde titel in de wacht te slepen. Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff is in ieder geval duidelijk welk voordeel Hamilton heeft voor de laatste paar races.

“We hebben nu een goede auto die we beter begrijpen dan voorheen”, zegt Wolff in een interview met Speedweek. “Ons voordeel is dat we niets meer hoeven te bewijzen”, aldus de Mercedes-teambaas. “Dat maakt het voor ons gemakkelijk om te handelen. Ik weet niet hoe het er bij de anderen uitziet. We hebben genoeg zelfvertrouwen opgebouwd voor deze situatie.”

Lees ook: Wolff gelooft in goed resultaat in Mexico: ‘Dit jaar is alles mogelijk’

Mercedes heeft voor het eerst sinds jaren weer een echt duel met een ander team voor het kampioenschap. Ferrari bood in 2017 en 2018 met Sebastian Vettel nog wat weerstand, maar sindsdien was Mercedes duidelijk de snelste en spande het er alleen om tussen de Mercedes-teamgenoten. Nu Mercedes directe concurrentie heeft van Red Bull lijkt de druk toe te nemen, maar Wolff ziet weinig verschil met andere seizoenen.

“Het klopt dat we deze ervaring al jaren in huis hebben”, zegt Wolff. “Maar het is nog niet zo lang geleden dat Sebastian Vettel een concurrent was in de Ferrari, die voor de zomerstop zelfs voorop liep. Zo bezien is de huidige situatie voor ons niet nieuw. Zelfs al wordt het opgeblazen tot een koningsgevecht, is het voor ons de normale dagelijkse gang van zaken.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.