Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft dat, ondanks de sterke geschiedenis van Red Bull in Mexico, zijn team goed kan presteren op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De Oostenrijker stelt dat dit jaar ‘alles mogelijk’ is en ziet het alleen maar als iets positiefs dat er nog meer vraagtekens zijn in de opbouw naar de race: “Dat komt de spanning ten goede.”

“De race in Texas was nog meer bewijs van hoe intens deze titelstrijd is”, zegt Wolff, terugblikkend op de Grand Prix van de Verenigde Staten. “Het is uitdagend en het pusht beide teams tot een hoger niveau en de positieve druk die we onszelf opleggen maakt het een strijd om van te genieten. We zouden het niet anders willen”, aldus de Oostenrijker.

Mercedes moest op het Circuit in the Americas jagen op Max Verstappen, die bij de start nog zijn leiding verloor aan Lewis Hamilton. Verstappen was echter sneller op de mediums, ging voor de undercut en slaagde erin de leiding te heroveren. De agressieve pitstopstrategie leverde de Nederlander de zege op en hij kon zo zijn voorsprong vergroten tot twaalf punten. “Lewis stelde een perfect uitgevoerde aanval op de alternatieve strategie samen om te proberen de overwinning weg te snoepen van een zeer snelle Max”, zegt Wolff, die ook weet dat het ‘uiteindelijk niet genoeg’ was. “Maar we weten dat we alles hebben gegeven en Lewis was meedogenloos in zijn jacht op de zege.”

Nu zijn alle ogen gericht op de Mexicaanse Grand Prix die dit weekend op de planning staat. Net als de Grand Prix van de Verenigde Staten trekken de coureurs voor het eerst sinds 2019 weer naar het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat de teams en coureurs op de proef stelt door de hoge ligging. “Red Bull ging hier de afgelopen jaren erg goed en dit is niet echt ons sterkste circuit geweest”, drukt Wolff Mercedes stiekem wat in de underdogrol. “Maar we hebben dit jaar gezien dat alles mogelijk is en op de circuits waar je voorheen zwak was, kan je plots sterk zijn en vice versa. Dat voegt nog een laag toe aan het onbekende in de opbouw naar de race, wat de spanning alleen maar ten goede komt.”

“We zullen het race voor race blijven aanpakken”, voegt Wolff toe. “En we blijven ons zo goed mogelijk voorbereiden. We kijken ernaar uit om vrijdag aan de slag te gaan, de auto wat beter te leren begrijpen en van daaruit verder te bouwen”, besluit de Mercedes-teambaas.



