“We gaan all-in”, zo kondigt Mercedes aan dat het op 15 februari haar nieuwe bolide voor 2023, de W14, presenteert. Met de opvolger van de geplaagde W13 hoopt Mercedes het Red Bull en Ferrari dit jaar een stuk lastiger te maken.

Mercedes neemt maar al te graag afscheid van de W13 en hoopt dat het dit jaar weer net zo competitief is als voorheen. Het team begon op slechte wijze aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 en moest plots genoegen nemen met podiumplaatsen in plaats van zeges. George Russell tekende in Brazilië voor de enige zege van het seizoen voor Mercedes, waar hard gewerkt werd aan updates voor de W13.

In de laatste races van het seizoen was de stijgende lijn bij Mercedes goed zichtbaar en die hoopt het team met de W14 voort te zetten. Deze wordt op 15 februari, de verjaardag van Russell, aan het publiek gepresenteerd via livestreams via sociale media.

Mercedes is voorlopig een van de laatste teams die haar nieuwe bolide presenteert. Op 6 februari trapt Williams het feest af met de onthulling van de livery, gevolgd door AlphaTauri, dat op 11 februari uitpakt met een presentatie vanuit New York. Vervolgens zijn Aston Martin en McLaren op 13 februari aan de beurt, gevolgd door Ferrari op 14 februari. Na Mercedes volgt dan Alpine op 16 februari. Alleen Red Bull, Haas F1 en Alfa Romeo hebben nog geen datum bekendgemaakt.