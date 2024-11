Fans van Lewis Hamilton waren de afgelopen dagen in rep en roer. Na een teleurstellende race in São Paulo liet de oud-kampioen over de boordradio doorschemeren dat het misschien wel zijn laatste weekend met Mercedes was. Wordt hij in aanloop naar de laatste drie Grands Prix nog vervangen? Het lijkt er niet op. Een woordvoerder van Mercedes bevestigt dat Hamilton gewoon in actie komt tijdens de aankomende triple header.

Lewis Hamilton kwam in ‘zijn’ Brazilië als tiende over de streep. Dit leverde hem één WK-punt op na een weekend waarin hij opnieuw worstelde met de ongrijpbare W15. In de cooldown-ronde beklaagde de 39-jarige Brit zich over de boordradio. “Dat was een rampzalig weekend, jongens,” klonk het teleurgesteld. “Dit is echt de slechtste auto ooit. Bedankt dat jullie het wel geprobeerd hebben en petje af voor de monteurs bij de pitstop. Als dit mijn laatste ritje was, baal ik dat het niet geweldig ging. Desalniettemin ben ik jullie wel dankbaar.”

Vervroegd debuut voor Antonelli?

Een cryptisch bericht van de zevenvoudig wereldkampioen. Waarom zou dit zijn laatste rit zijn? Op sociale media vroegen veel fans zich af of hij tijdens de laatste drie races van het seizoen al vervangen zou worden door Andrea Kimi Antonelli. Mercedes – dat momenteel op de vierde plaats staat in het kampioenschap – maakt immers geen kans meer op de constructeurstitel. Het team heeft echter wel een comfortabele voorsprong op de nummer vijf, Aston Martin.

Voorlopig lijkt Lewis Hamilton zijn laatste seizoen met Mercedes echter gewoon af te maken. Een woordvoerder bevestigde tegenover Sky Sports dat er geen sprake is van een vroege wissel. Zijn radioberichten tijdens de GP van São Paulo zouden gericht zijn aan enkele teamleden die na het weekend in Brazilië afscheid nemen van de Silver Arrows.

