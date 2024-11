Mercedes-topman Andrew Shovlin onthult dat Mercedes nog steeds niet helemaal weet waar de problemen van Lewis Hamilton tijdens het Braziliaanse raceweekend vandaan kwamen. De zevenvoudig wereldkampioen klaagde in São Paulo veelvoudig over zijn W15, en noemde de bolide zelfs “de slechtste auto waar ik ooit in heb gereden”. Behalve een “gebrek aan grip achter”, weet Mercedes echter nog niet de precieze oorzaak van Hamiltons problemen.

Hamilton reed een kleurloze race op de zondag in São Paulo, en eindigde te midden van het chaotische waterballet nog maar net in de punten. De zevenvoudig wereldkampioen noemde zijn W15 na de kwalificatie zelfs “de slechtste auto waar ik ooit in heb gereden”, vanwege het aanhoudende stuiteren. Ook de zondag was “verschrikkelijk”, vertelde de Mercedes-coureur na de chaotische race.

Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, onthult dat het voor het team nog “niet duidelijk” is waar het voor Hamilton misging. Volgens de Brit ligt het echter niet aan de verschillende afstellingen van de beide auto’s, ook al lukte het George Russell wel om als tweede te kwalificeren.

“(De coureurs, red.) hoeven niet hetzelfde te rijden en we laten ze hun eigen afstelling ontwikkelen”, legt Shovlin uit, in de Mercedes Racebrief. “En als een van hen het goed lijkt te doen, neem je vaak elementen van die afstelling, of zelfs alles, en zet je het op de andere auto.”

Onduidelijke oorzaak

De Britse ingenieur legt uit dat Hamiltons problemen met de W15 vooral vanwege een gebrek aan grip achter op de auto was. “Als we kijken naar hoe hij zijn auto had afgesteld, is het niet duidelijk waar dat vandaan kwam”, onthult Shovlin. “Maar in de Sprint race genereer je meer temperatuur zodra je minder grip hebt en overstuur krijgt bij het uitkomen van de baan. Dat alleen al verlengt het probleem.”

Daarnaast verergerde ook de steeds veranderende omstandigheden de problemen aan de auto. “Sprintkwalificatie, Sprintrace, dat was in het droog, het was erg warm, en de hoofdkwalificatie en de Grand Prix waren in het nat. We hadden niet de sessie-na-sessie-flow om de afstelling te verbeteren en te begrijpen hoe we het maximale uit de auto konden halen”, besluit Shovlin.

