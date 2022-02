De verschillen in performance tussen de Formule 1-auto’s van vorig jaar en dit jaar zullen, ondanks de nieuwe regels, meevallen, denkt Mercedes’ technisch directeur Mike Elliott.

Door de nieuwe regels moeten de coureurs beter met elkaar kunnen racen op de baan, maar dat zou wel wat ten koste van rondetijd moeten gaan. De eerste berekeningen wezen er vorig jaar op dat de nieuwe bolides zo’n drie tot vijf seconden per ronde langzamer zouden zijn, maar dat was volgens de FIA eind vorig jaar nog maar hooguit één seconde. Bij Mercedes denken ze ook dat het verschil in performance zal meevallen.

Lees ook: Mercedes ontkent dat W13 crashtest niet heeft doorstaan

“De algemene performance van de nieuwe auto’s zal waarschijnlijk niet heel anders zijn dan die van de oude auto’s”, legt Mercedes’ technisch directeur Mike Elliott uit in een video van het team. “Het was natuurlijk de bedoeling om met deze regels het inhalen te verbeteren, we moeten het wat tijd geven voordat we kunnen concluderen of dat ook inderdaad het geval is.”

Lees ook: Column Sirotkin: van setup tot start, hoe vind je de juiste balans in de auto?

“De auto is een stukje zwaarder, de motor zal iets anders presteren dankzij E10-brandstof en de manier waarop de aerodynamica en het afstellen van de auto werken, zal ook anders zijn”, vervolgt Elliott. “Totdat we er het meeste uit halen en de auto hebben ontwikkeld bij de testdagen en in de eerste races, zullen we het niet weten. Maar ik vermoed dat de performance redelijk vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar”, besluit de Brit.