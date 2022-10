Ook al is dit niet het seizoen waar Mercedes van had gedroom, is de werkethiek van Lewis Hamilton ‘niet veranderd’, stelt technisch directeur Mike Elliott. Hij prijst de ‘harde werker’ die het team aanmoedigt door de ‘hoeveelheid energie’ die Hamilton erin steekt.

Het is een moeilijk seizoen geweest voor Mercedes, dat de afgelopen acht jaar de constructeurstitel wist te winnen. Dit seizoen staat het team derde en laat een zege nog altijd op zich wachten. Ondanks het feit dat het niet het seizoen is waar Mercedes op heeft gehoopt, blijft Lewis Hamilton zich onverminderd inzetten.

“Lewis pusht het team”, zegt Mike Elliott, de technisch directeur van Mercedes. “Hij geeft ons heel goede feedback en hij werkt heel hard.” Elliott stelt dat Hamiltons werkethiek dit jaar ‘niet veranderd’ is. “Hij is hier ’s avonds laat, werkt met ons samen, probeert het maximale uit de auto te halen en ik denk dat het voor iedereen binnen het team een aanmoediging is om te zien hoeveel energie hij erin steekt.”

Die energie was duidelijk voelbaar toen Hamilton iedereen in de fabriek in Brackley bijeenbracht. “Lewis heeft zo’n twee weken geleden met iedereen in de fabriek gesproken”, geeft Elliott aan. “Hij sprak hen toe en hij was briljant.”

Die bijeenkomst was volgens Elliott ‘wat je verwacht van een figuur als Lewis’. “Goed leiding geven en energie geven aan het team. Ik denk dat we dat nodig hebben om de moeilijke winter in te gaan.”

Niet alleen Hamilton kan op lof van Mercedes’ technisch directeur rekenen. Ook George Russell, die na drie jaar Williams de overstap maakte, ‘werkt heel hard’ met het team. “Wat echt leuk is geweest, is om hem te zien groeien”, zegt Elliott. “Je zit naast een zevenvoudig wereldkampioen aan tafel en het moet in het begin moeilijk zijn om je bijdrage te leveren, maar ik denk dat George een grote rol heeft gespeeld in het team en ik denk dat hij het heel goed doet.”