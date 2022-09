Mercedes geeft de hoop op de negende constructeurstitel op rij op, maar heeft het vizier nu gericht op Ferrari voor de tweede plaats. Dat zou volgens teambaas Toto Wolff enige verzachting bieden voor dit moeilijke seizoen voor zijn team.

Mercedes begon zwak aan het nieuwe seizoen, al zorgde de betrouwbaarheid ervoor dat het team alsnog goede resultaten kon boeken. De prestaties van de W13 vielen tegen, maar beetje bij beetje vond het team weer snelheid en toen het probleem van porpoising was opgelost, was het team weer meer vooraan te vinden.

Nog steeds wacht het team echter op de eerste zege van het seizoen. Ook op Monza kwam het er nog niet van en kwam Mercedes niet in de buurt van de zege, maar teambaas Toto Wolff kijkt tevreden terug op de race.

“Je kan zien dat dit circuit niet bij ons past, we waren duidelijk de derde snelste, dus dan is een derde en vijfde plek het maximale”, blikt Wolff terug op de Grand Prix van Italië. Met name het resultaat van Lewis Hamilton, die achteraan moest starten, wekte indruk bij de Oostenrijker. “Het was om van te genieten. In het begin leek het alsof hij een beetje vast zat, maar toen de banden eenmaal goed waren, was hij erg snel”, aldus Wolff.

Lees ook: Lof van Alonso en Hamilton aan adres van De Vries: ‘Hij verdient een zitje in F1’

Bij de constructeurs lijkt de titel Red Bull niet meer te kunnen ontgaan, waardoor Mercedes na acht jaar van dominantie die titel moet afstaan. Mercedes staat met 371 punten derde bij de constructeurs, maar waar Red Bull uit het zicht is heeft Mercedes Ferrari goed in het vizier. Ferrari heeft namelijk 406 punten, een gat dat met zes races te gaan nog te overbruggen is.

“Het ligt nog helemaal open”, stelt Wolff. “We moeten gewoon elk weekend het beste doen en dan zien we wel of we tweede worden.” Of die tweede plaats enige verzachting is voor wat een moeizaam seizoen is geweest voor Mercedes? “Misschien een beetje, maar er zijn meer klappen als we 30 seconden achter de leider eindigen, en dat is het gat dat we moeten goed maken”, aldus de Mercedes-teambaas.