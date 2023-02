Mike Elliott, de technisch directeur van Mercedes, is geen fan van de nieuwe technische regels die vorig jaar zijn geïntroduceerd. Volgens hem is het een stap vooruit, maar ook een stap terug.

De Formule 1 hoopte met de nieuwe technische regels meer actie op de baan te creëren. Doordat de auto’s minder vuile lucht genereren kunnen de coureurs elkaar beter volgen in de bochten, wat de inhaalacties in de remzones moet bevorderen.

Het had een grote revolutie moeten opleveren, maar dat is volgens Mercedes’ technisch directeur Mike Elliott niet het geval geweest. “Ik ben er persoonlijk geen fan van”, zegt Elliott, die daar wel nog de kanttekening bij plaatst dat het ook kan komen doordat de W13 geen succesnummer was.

“Als je kijkt naar wat de bedoeling was voor het verbeteren van het inhalen, hebben ze de auto’s absoluut dichter bij elkaar gebracht in de bochten”, stelt Elliott. “Maar ik weet niet zeker of dat niet ten koste is gegaan van de rechte stukken voor wat betreft de mindering van de luchtweerstand. Het voelt voor mij dus niet alsof het racen echt closer is geworden, we hebben alleen maar een nieuwe set regels gekregen om mee te werken”, oordeelt de Mercedes-topman na het eerste seizoen van de nieuwe regels.

Het is volgens Elliott wel degelijk mogelijk om tot een reglement te komen dat zowel het volgen in de bochten als de slipstream op het rechte stuk beter maakt. Maar, benadrukt hij, dat zou wel meer tijd vereisen. “We zouden dan iets heel anders moeten hebben dan wat we nu hebben”, zegt Elliott. “Maar de technologie om auto’s te maken die beter kunnen volgen in de bochten en nog steeds het voordeel op rechte stukken behouden, is er.”

Vanwege de nieuwe motorformule die vanaf 2026 van kracht gaat, verwacht Elliott dat de Formule 1 ook heel andere regels rondom het chassis nodig heeft. “Hopelijk krijgen we dan iets dat een stap in de goede richting is”, besluit de technisch directeur van Mercedes.