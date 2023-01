Mercedes weet waar het in 2022 fout ging met de W13 en hoopt voor 2023 een bolide te ontwikkelen waarin alle opgedane kennis is verwerkt. Of dat genoeg gaat zijn om Ferrari en Red Bull te verslaan, durft teambaas Toto Wolff nog niet te zeggen.

Mercedes hoopte na het mislopen van de coureurstitel in 2021 vorig jaar terug te slaan met de W13, maar het liep uit op een teleurstellend seizoen voor de constructeurskampioenen van 2014-2021. Lewis Hamilton en George Russell moesten genoegen nemen met podiumplaatsen en konden het pas richting het einde van het seizoen meer opnemen tegen Ferrari en Red Bull.

Dit jaar wil Mercedes er direct weer goed bij staan, al tempert teambaas Toto Wolff de verwachtingen. “We hebben begrepen hoe we zo konden terugvallen, waar we tekortkwamen en waar we nog niet alle kennis over hadden”, zegt Wolff. Mercedes werkt nu hard aan het bouwen van een auto waar alle opgedane kennis van vorig jaar in verwerkt is.

“Maar we zullen pas bij de testdagen zien of we het potentieel weten te benutten, waarvan we altijd al hebben geloofd dat het in de auto zat”, vervolgt Wolff. “Er bestaat geen twijfel over dat het lastig wordt om geweldige teams als Red Bull of Ferrari bij te halen als je met een halve seconde achterstand begint.”

Mercedes staat dus voor een grote uitdaging om dat gat alsnog te overbruggen, maar het team is ‘super gedreven’ om daarin te slagen, benadrukt Wolff. “Maar we moeten onze verwachtingen realistisch houden”, aldus de Oostenrijker.

Idealiter ziet Wolff zijn team meteen vooraan staan en kunnen Hamilton en Russell het opnemen tegen Ferrari en Red Bull. “Maar dat zien we niet als iets vanzelfsprekends. Het kan ook zomaar zijn dat de gaten net zo zijn als aan het einde van vorig seizoen. Er zit nog veel potentieel in de auto, in het concept en de manier waarop we de auto besturen. Daardoor kan onze ontwikkelingsgraad misschien wat steiler zijn in de komende maanden.”