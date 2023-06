Lewis Hamilton en George Russell kunnen terugkijken op een geslaagde eerste dag van de Grand Prix van Canada. In de eerste vrije training werd er nauwelijks gereden, maar in de tweede sessie van de dag, toonde Mercedes aan dat het nog niet klaar is met dit seizoen.

Hoewel één zwaluw nog geen zomer maakt, lijkt het er op dat Mercedes de weg omhoog heeft ingeslagen. Het team uit Brackley bracht de laatste weken flink wat updates en dat resulteerde al in een tweede en derde plaats in Barcelona. Afgaand op de tweede vrije training in Canada, lijken Lewis Hamilton en George Russell er ook op het Circuit Gilles Villeneuve goed bij te zitten.

VT2 GP Canada: Hamilton het snelste in extra lange tweede sessie op Circuit Gilles Villeneuve

Hamilton werd in die sessie eerste, Russell tweede en dat stemde tot tevredenheid bij beide coureurs die echter ook realistisch bleven. “Het was zo’n rare dag”, zei Hamilton na de tweede training. ” We misten de eerste sessie vanwege een probleem met de camerabeelden. Maar ik ben blij dat we er uit zijn gekomen en het was goed om anderhalf uur te kunnen rijden, ook al hebben we al die tijd niet optimaal gebruikt. Mijn auto was niet de beste, maar zeker niet de slechtste en veel beter dan vorig jaar. We moeten de wegligging en balans in de bochten verbeteren, dan komt het wel goed.”

‘Leuk om vooraan te staan’

Ook technisch directeur James Allison dempte na afloop de verwachtingen.”Het is leuk om vooraan te staan, maar je moet er niet al te veel in lezen”, zei hij tegen Sky Sports F1. “We hebben eerst onze long runs gedaan en onze korte runs aan het einde, toen de baan op zijn best was.”

