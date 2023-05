Mercedes-teambaas Toto Wolff en coureur George Russell hebben de verwachtingen rondom de upgrades van het team wat getemperd. De beide mannen maken duidelijk dat de langverwachte upgrades niet ineens ervoor zorgen dat Mercedes mijlenver voor zal liggen.

De upgrades hadden eigenlijk al bij de Grand Prix van Emilia-Romagna plaats moeten vinden. Doordat die race kwam te vervallen, is het pakket nu doorgeschoven naar de Grand Prix van Monaco. De ontwikkeling van de upgrades begon al aan het begin van het seizoen toen bleek dat Mercedes nog meer terrein had verloren ten opzichte van Red Bull.

“We introduceren de eerste stap in een nieuwe ontwikkelingsrichting”, zo legt Wolff uit. “Het is geen wondermiddel, die bestaan niet in onze sport. We hopen dat het de coureurs een meer stabiel en voorspelbaar platform geeft. Daar kunnen we dan de komende weken en maanden op voortborduren. F1 is een harde competitie. We staan niet waar we willen staan. Het draait om hard werken om naar voren te komen.”

‘Red Bull zal nog steeds het snelst zijn’

Mercedes staat na vijf races op de derde plek bij de constructeurs, vlak achter Aston Martin en maar liefst 128 punten achter op Red Bull. “Verwacht niet dat de wereld verandert”, zei Russell eerder in de F1 Nation podcast. “Red Bull zal nog steeds het snelst zijn. Ik zou graag willen denken dat [de upgrade] de zaak enorm kan veranderen, maar dit is de Formule 1. Het is nooit zo rechttoe rechtaan.”

