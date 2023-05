Mercedes is teleurgesteld in de huidige prestaties van de W14 en had daarom een groot updatepakket klaarstaan voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Nu deze race is afgelast, wil het team dit pakket toch al in Monaco introduceren, ondanks de risico’s die dit met zich meebrengt.

Naast Mercedes hadden ook veel andere teams gepland om in Imola met nieuwe updates te komen. Een aantal van hen overweegt dit nu door te schuiven naar de Grand Prix van Spanje, simpelweg omdat Monaco zich hier niet goed voor leent. Het stratencircuit is namelijk allesbehalve standaard te noemen en wordt gekenmerkt door lage snelheden en krappe bochten. Bovendien is de kans op schade daar ook erg groot.

Mercedes wil niet langer wachten

Tegenover RaceFans heeft Mercedes echter laten weten de volledige update voor de W14 mee te nemen naar Monaco. Sterker nog: de W14 zou al helemaal zijn aangepast om te worden voorzien van de nieuwe onderdelen. Volgens de geruchten rijden Lewis Hamilton en George Russell in Monte Carlo met een aangepaste vloer, bodywork en voorwielophanging.

“We hopen echt dat het sneller is en dat het beter gaat in termen van kwalificatie en racetempo,” vertelde Engineering Director Andrew Shovlin onlangs in een door het team geproduceerde video. “We willen een andere ontwikkelingsrichting inslaan. Een richting waarvan we denken dat die ons op de lange termijn een betere kans geeft om te kunnen strijden voor raceoverwinningen en wereldkampioenschappen.”

James Allison, die onlangs terugkeerde als technisch directeur bij Mercedes, was in zijn rol als Chief Technical Officer verantwoordelijk voor dit updatepakket. Het team hoopt hiermee zo snel mogelijk het gat met de top te kunnen verkleinen.

