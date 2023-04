Na een wederom slechte start van het Formule 1-seizoen heeft Mercedes een reorganisatie doorgevoerd bij het technische team. Chief Technical Officer (CTO) James Allison keert terug als technisch directeur en wisselt van baan met Mike Elliott. Allison was voorheen al werkzaam in deze functie, maar wilde destijds meer op de achtergrond werken.

Elliott kwam zelf tot de conclusie dat hij als technisch directeur niet goed uit de verf kwam en besloot samen met Allison dat ze wellicht beter van positie konden ruilen. “Dit proces is gestart door Mike Elliott,” verklaarde Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover Motorsport.com. “Dus we hebben de rollen omgedraaid. Mike is nu de CTO en James Allison is teruggekeerd naar zijn positie als technisch directeur. Hij rapporteert nu aan Mike.”

“Mike concludeerde dat zijn manier van aanpak en zijn vaardighedenpakket beter tot hun recht komen bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. Van de technische en menselijke capaciteiten tot het opzetten van een structuur die nog vele jaren succesvol kan zijn,” aldus Wolff. “Ik ben heel blij dat Mike zelf de beslissing nam om die functie aan te nemen, waarbij zowel hij als James tot dezelfde conclusie waren gekomen.”

