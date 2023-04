Dat Max Verstappen in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix poleposition pakte, mag geen verrassing heten, maar het optreden van Mercedes was dat wel. George Russell en Lewis Hamilton starten zondag vanaf de tweede en derde plaats, een prima resultaat voor het lijdende team.

De start van het F1-seizoen kan voor Mercedes gerust als dramatisch worden omschreven en even leek het er op dat ook de kwalificatie op Albert Park in tranen zou eindigen. Russell en Hamilton zaten er in Q1 uitstekend bij, maar gaven in Q2 terrein prijs. Waar het er even op leek dat de Zilverpijlen ook in Q3 door de Red Bull van Verstappen, de beide Aston Martins en Ferrari’s aan gort zouden worden gereden, daar herstelden de twee Britten zich tegen het einde van de beslissende sessie uitstekend.

Lees ook: Verstappen laat concurrentie kansloos in kwalificatie voor Australische Grand Prix: ‘Well done’

Het eindresultaat van alle inspanningen was een tweede en derde plaats op de startgrid zondag, tot verbazing van Russell. “Dit hadden we niet verwacht, dat is zeker”, aldus de 25-jarige coureur uit King’s Lynn. “Er wordt hard gewerkt, zowel in de fabriek als hier in Melbourne en wauw, wat een sessie voor ons. De auto kwam tot leven en het rondje was op de limiet.” Toch was Russell niet helemaal tevreden. “Ik ben eigenlijk teleurgesteld dat ik niet op pole sta. Het is zo raar dat je je verwachtingen zo snel kunt bijstellen. Gisteren waren we waarschijnlijk blij geweest met een plek in de top vier, maar de auto voelde geweldig en dan zie je dat er nog heel veel potentieel in zit.”

Hamilton opnieuw langzamer dan Russell

Hamilton – opnieuw verslagen door zijn jongere teamgenoot – sloot zich bij de woorden van Russell aan. “Ik ben hier zo blij mee. Dit is totaal onverwacht en ik ben enorm trots op het team. George deed het geweldig vandaag en dat we zondag op de eerste startrijen staan is een droom die uitkomt. Ik hoop dat we morgen het gevecht aan kunnen gaan en dat het weer wat beter is.”

Lewis Hamilton (Getty Images)