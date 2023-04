Voor de 22ste keer in zijn carrière mag Max Verstappen een Formule 1-race vanaf de eerste startplek vertrekken. De Red Bull-coureur was zaterdagochtend de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië.

Verstappen wordt op de eerste startrij geflankeerd door George Russell, terwijl de tweede startrij wordt gevormd door Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Nyck de Vries had een degelijke kwalificatie. De coureur van AlphaTauri plaatste zich voor het eerst dit seizoen voor Q2 en start zondag op P15.

Pérez valt vroegtijdig uit

Voorafgaand aan de kwalificatie had het geregend in Melbourne en omdat er nieuwe neerslag werd voorspeld, doken de meeste coureurs meteen bij het vrijgeven van de pitstraat naar buiten om in ieder geval één snel rondje op de borden te zetten. Logan Sargeant merkte als eerste dat de omstandigheden verraderlijk waren. De Amerikaan slipte op het natte circuit en zorgde voor een eerste – kortstondige – gele vlag.

Niet veel later stond de RB19 van Sergio Pérez stil in de grindbak bij bocht 3. De Mexicaan remde iets te laat op zijn koude banden en schoof rechtdoor de baan af. Weliswaar bleven brokken uit, maar de auto stond muurvast in het natte grind en dus ging de rode vlag uit. Pérez liet direct over de boordradio weten dat er iets mis was met zijn auto. “We moeten dat probleem oplossen man, het is was weer hetzelfde probleem.” Hij leek te doelen op een technisch issue waardoor mogelijk het gas iets te lang open bleef staan.

VIDEO: Sergio Pérez schuift van de baan en zorgt voor rode vlag in Q1

Nadat de RB19 was weggetakeld, dook het hele veld onder aanvoering van Verstappen weer naar buiten. Op een opdrogende baan schoten de tijden naar beneden, waarbij De Vries zich uitstekend weerde en uiteindelijk de veertiende tijd noteerde. Uiteindelijk waren het Oscar Piastri, Guanyu Zhou, Sargeant en Valtteri Bottas die met Pérez het korte strootje trokken en uitvielen.

Hülkenberg verrast in Q2

Ook de tweede sessie begon droog en dus was het meteen weer een drukte van belang op het parcours. De Vries topte kortstondig de tijdenlijst, maar niet veel later was het de beurt aan beide Aston Martins om gas te geven. Ook de tijden van Stroll en Alonso bleken geen stand te houden, want een minuut liet Charles Leclerc zich voor het eerst van voren zien. Dat was voor Verstappen het sein om aan te zetten. Zijn 1:17.219 was op dat moment drie tienden sneller dan de rest van het veld. Die rest werd aan het einde van de sessie aangevoerd door Alonso, gevolgd door een verrassend snelle Hülkenberg. Achteraan waren het Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Kevin Magnussen en De Vries die afvielen.

Verstappen slaat gat, Mercedes snel

Charles Leclerc kreeg bij de start van Q3 te horen dat het tegen het einde van de derde sessie weleens kon gaan regenen en dus besloot Ferrari hem direct naar buiten te sturen. Ook de andere teams hadden de buienradar bekeken en doken direct het circuit op. De eerste snelle tijd kwam op naam van Verstappen: 1:17.578. Geen perfect rondje, maar al snel werd duidelijk dat het sneller kon. Achtereenvolgens Alonso en Hamilton namen de plek over van Verstappen, die antwoordde met een nieuwe snelste tijd. De complete top vier zat op dat moment binnen een tiende van een seconde. Verstappen meldde dat het terugschakelen steeds problematischer werd, maar dat was op de baan niet terug te zien. Aan het einde van de sessie klokte hij een 1:16.732, twee tienden sneller dan de beide Mercedessen van Russell en Hamilton.

Uitslagen GP Australië 2023 - Kwalificatie