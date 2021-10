Mercedes heeft uit voorzorg besloten om enkele onderdelen van de bolide aan te passen ‘om de race te overleven’ op het Circuit of the Americas, waar de hobbels een belangrijke rol spelen. Het was volgens teambaas Toto Wolff noodzakelijk, maar heeft het wel zijn invloed gehad op de snelheid.

Voorafgaand aan het weekend waren de hobbels al onderwerp van gesprek. Het Circuit of the Americas was drie weken geleden gastheer van de MotoGP, maar de coureurs lieten hun onvrede blijken over de hoeveelheid hobbels in het asfalt en met name ook hoe hevig die waren. De baas van het circuit, Bobby Epstein, verzekerde de Formule 1-teams nog dat de hobbels geen probleem zouden zijn voor de bolides, al bleek snel dat de teams toch wel het een en ander aan de afstelling moesten veranderen. Bij Red Bull werden haarscheurtjes in de achtervleugel ontdekt terwijl Mercedes uit voorzorg wat aan de ophanging heeft gesleuteld.

Foto: BSR Agency

“De auto schraapte aardig hard tegen het asfalt en dat sloopt de auto”, zegt Wolff. “We hebben dus wat verzachtende maatregelen genomen om het niet te slopen, of dusdanig hard af te slachten, om de race te overleven. Het is absoluut een compromis met betrekking tot de snelheid, maar misschien noodzakelijk om daadwerkelijk te finishen”, aldus de Oostenrijker.

Mercedes heeft dus wat aan snelheid moeten inboeten, toch houdt Wolff nog goede hoop voor de race. “Als je puur naar het performance-plaatje kijkt, lijken beide Red Bulls hier sterker. Op papier zijn ze sneller”, zei Wolff. “We hebben immers veel races gezien waarin het toch anders is gelopen, door de start of uitvalbeurten. Alles is dus nog mogelijk.”

Valtteri Bottas stelde na de kwalificatie, waarin hij tot de vierde tijd kwam maar als negende zal starten vanwege een gridstraf, dat Red Bull ‘de overhand’ heeft. “Ze waren sterker dan verwacht. Het is best verrassend. Maar ze zijn sterk en hebben een goede auto voor alle circuits. Het lijkt erop dat zij een stap vooruit hebben gezet ten opzichte van gisteren”, aldus de Fin.