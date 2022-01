Mercedes’ technisch directeur, James Allison, verwacht dat ‘één of twee teams’ het dit jaar met de nieuwe regels bij het verkeerde eind zullen hebben. Allison denkt dat het voor de teams nog even zoeken zal zijn in de eerste races van het jaar, wanneer alle teams hun designs hebben onthuld.

De nieuwe technische regels zorgen ervoor dat de auto’s er een stuk anders uit zullen zien dan de afgelopen jaren. Het nieuwe design moet ervoor zorgen dat het racen zelf een stuk makkelijker is voor de coureurs, aangezien de vuile lucht een minder groot probleem moet zijn. Verder is de vrijheid voor de teams om onderdelen aan te passen naar eigen smaak op meerdere vlakken beperkt. Het zijn dan ook spannende tijden voor de teams, die pas na de testdagen weten waar ze staan.

“Iedereen binnen ons team, en ook iedereen bij de andere teams, zal zijn best hebben gedaan om het design en de aanpak te vinden die goed bij dit nieuwe pakket aan regels past”, zegt de technisch directeur van Mercedes, James Allison, in een video van het team waarin zij vooruitblikken op het nieuwe seizoen. “We zullen er ook allemaal aan het begin van het seizoen achter komen hoe dat uitpakt.”

Lees ook: Villeneuve: ‘Hamilton probeert zich te distantiëren van Wolff’

De nieuwe regels bieden kansen om stappen naar voren te zetten, maar Allison waarschuwt dat het zomaar anders kan aflopen. “Ik kan me voorstellen dat, gegeven dat de auto’s zo nieuw en anders zijn, één of twee teams het volledig bij het verkeerde eind zullen hebben”, voorspelt Allison. “Zij zullen dan een vreselijk pijnlijk jaar hebben.”

“Ik kan me ook voorstellen dat alle teams tot op zekere hoogte nog wat dingen of tafel hebben laten liggen die we niet van tevoren geanticipeerd hadden”, vervolgt de technisch directeur. “We zullen ook naar de andere auto’s kijken en denken: ‘waarom hebben wij daar niet aan gedacht?’ Dan zullen we wat spelen om dat idee op onze auto toe te passen om onze auto zo snel mogelijk te maken. Zo kunnen we ons een weg naar voren banen vanaf welke positie we in de eerste race ook hebben. Of, als we geluk hebben en vooraan rijden, om de aanvallende wolven achter ons te houden”, aldus Allison.