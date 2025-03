Mercedes is blij met de komst van Andrea Kimi Antonelli bij het Duitse topteam. De jonge Italiaanse coureur is bezig met zijn debuutseizoen, en volgens technisch directeur Andrew Shovlin past Antonelli ‘perfect in het team’ als opvolger van Lewis Hamilton. “Iedereen in het team is erg enthousiast om met hem samen te werken”, onthult de Britse ingenieur, die nog veel meer van de jonge Italiaan verwacht.

Andrea Kimi Antonelli is bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Italiaan volgt Lewis Hamilton op bij Mercedes, en lijkt zich met een respectievelijk vierde en zesde plaats tijdens de eerste twee Grands Prix prima aan te passen aan het Duitse topteam. Ook Andrew Shovlin, technisch directeur op het circuit, is blij met de komst van Antonelli bij Mercedes.

“Hij past perfect in het team”, vertelt Shovlin tegen RACER. “Het is moeilijk om een coureur op te volgen die zo succesvol is geweest als Lewis. Iedereen in het team is erg enthousiast om met Antonelli samen te werken en hij geniet er gewoon van. Ik denk dat hij in Melbourne niet kon geloven dat hij aan een F1-race begon. Dat je eerste race een natte race is, dat is bijzonder lastig. Maar hij heeft zich er goed bij neergelegd en ik denk dat er nog veel meer van Kimi te verwachten is.”

Juiste spoor

Niet alleen de seizoenstart van Antonelli is bemoedigend voor het team van Mercedes, ook de resultaten van George Russell, twee keer een derde plaats, laat zien dat het team op het juiste spoor zit. “We hebben laten zien dat we een auto hebben die goed werkt op verschillende circuits”, vervolgt Shovlin.

Voor Mercedes is het echter geen reden om op hun lauweren te rusten, want alle topteams zitten dicht op elkaar. “We hebben gezien dat McLaren waarschijnlijk het te kloppen team is. Max is ook behoorlijk snel. Ferrari lijkt zeker niet ver achter te liggen, ze hebben alleen een beetje pech gehad. Het is dus een behoorlijk spannend gevecht aan kop.”

